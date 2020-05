Sweet Tooth : Robert Downey Jr et la showrunner d'Arrow derrière la série Netflix

L'adaptation des comics "Sweet Tooth" de Jeff Lemire va bien définitivement se faire mais pas là où on l'attendait. Au lieu d'Hulu, précédemment sur le dossier, c'est Netflix qui va proposer cette série produite par Robert Downey Jr. et Beth Schwartz, productrice et showrunner de "Arrow".

Il n'y a pas que les classiques héros DC qui sont demandés pour des adaptations. Le label Vertigo intéresse Netflix, qui a déjà commencé à s'occuper de Sandman. Maintenant au tour de Sweet Tooth, les comics créés par Jeff Lemire qui ont une excellente réputation. Hulu s'était d'abord positionné pour l'adaptation, en prévoyant de lancer la production d'un pilote pour voir si le projet avait du potentiel en l'état.

Mais c'est désormais Netflix qui s'en occupe et il devrait, pour de bon cette fois, aller jusqu'à son terme. À la production, Robert Downey Jr. et sa femme Susan Downey voient en cette série quelque chose de prometteur. L'acteur qui a donné ses lettres de noblesse à Iron Man dans le MCU a annoncé travailler dessus avec un tweet :

L'enfant mi-homme mi-cerf de Sweet Tooth arrive sur Netflix

Le premier logo permet déjà à ceux qui ne connaissent pas les comics de comprendre un peu mieux de quoi il en retourne. Sweet Tooth présente un jeune héros, Gus, mi-homme mi-cerf, qui survit sur une Terre ayant été touchée par un virus dévastateur. Il va partir à la découverte du monde et rencontrera d'autre personnages comme lui, tout en tentant de découvrir d'où viennent ses origines hybrides. C'est le jeune Christian Convery qui a été choisi pour prendre le rôle principal. Au casting, on retrouvera également Nonso Anozie, Adeel Akhtar, Will Forte et James Brolin (il sera le narrateur).

La série Sweet Toth sera composée de huit épisodes dans sa première saison et il reste tout à fait possible que le programme s'étende par la suite. Pour l'instant, Beth Schwartz (Arrow) sera scénariste et co-showrunner. Une tâche qu'il partagera avec Jim Mickle, prévu pour réaliser plusieurs épisodes. L'équipe étant connue, on attend qu'elle se mette en action pour qu'on découvre des premières images. Netflix mettra sûrement les moyens financiers pour sortir une adaptation dans la lignée des comics. Les décors de la version papier oscillent entre nature et des lieux qui sentent bon le post-apocalyptique.

Aucune date de diffusion n'est encore avancée mais il paraît inutile d'attendre Sweet Tooth avant 2021.