Swimming with Sharks : Diane Kruger et Kiernan Shipka dans une série Quibi

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

La plateforme Quibi n’en finit plus de dévoiler des projets prometteurs. Le dernier en date ? « Swimming With Sharks », un drame porté par deux comédiennes talentueuses, Diane Kruger et Kiernan Shipka.

Quibi va proposer prochainement avec Swimming With Sharks une adaptation contemporaine d’un film de George Huang sorti en 1994. L’œuvre mettait alors en scène Kevin Spacey (Usual Suspects, American Beauty), Franck Whaley et Benicio del Toro. Le film se déroulait dans le milieu de la production à Hollywood, où y étaient dévoilées les intrigues et manipulations d’un secteur perverti.

La série conserve ce thème, mais opte pour un changement radical au niveau du cast. En effet, les deux personnages principaux masculins deviennent des femmes dans cette version ! Voilà le pitch du show : Lou, une jeune assistante, travaille pour Joyce, productrice émérite. Toutes deux évoluent dans une entreprise où mensonges et machinations vont bon train. Ce que tous ignorent, c’est que Lou va se montrer plus que capable de déjouer leurs complots…

Un duo de choc et de charme

Les deux héroïnes qui porteront le show n’en sont pas à leur coup d’essai. Diane Kruger (inoubliable Bridget Von Hammersmark dans Inglourious Basterds) donnera la réplique à Kiernan Shipka. Cette jeune comédienne âgée de 20 ans campe le rôle titre des Nouvelles aventures de Sabrina. Swimming With Sharks (Nager avec les requins) signe d’ailleurs ses retrouvailles avec Lionsgate : c’est en effet par le biais de ce studio que la jeune femme avait été castée pour le rôle de Sally Draper dans l’excellente série Mad Men.

En revanche, on a plutôt l’habitude de croiser Diane Kruger dans les salles obscures. En campant Joyce, elle décroche ainsi son premier grand rôle dans une série depuis le très bon polar The Bridge. La comédienne et mannequin ne chôme pas puisqu’elle est aussi la créatrice de la série Femme en guerre, actuellement en développement. Dans ce biopic, elle tiendra le rôle de Marlène Dietrich. Le récit tournera autour de la vie de la star de cinéma dans les années 40, entre sa romance avec Jean Gabin et son combat contre l’Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale… Un projet ambitieux et potentiellement très intéressant !

Enfin, à noter que la série Swimming With Sharks est écrite par Kathleen Robertson (Bates Motel). Le réalisateur, Tucker Gates, est aussi bien connu des spectateurs puisqu’il a officié sur la série Homeland.