Swipe Night : Tinder annule le lancement de sa série interactive

L'application Tinder voulait faire un petit coup avec une série spécialement conçue pour ses utilisateurs. Hélas, l'entreprise est rattrapée par une actualité dominée par le coronavirus et vient de d'annuler le lancement de "Swipe Night" chez nous et partout ailleurs.

Le marché des séries est déjà blindé comme il faut avec les multiples networks et les plateformes qui émergent de tous les côtés. Les téléspectateurs ne savent plus où donner de la tête pour suivre toutes les sorties et doivent faire des choix dans les abonnements. Tinder voulait tenter sa chance avec une production prévue sur l'application. Titrée Swip Night, elle se servait du fameux concept de swipe vers la droite ou la gauche pour nous demander de faire des choix. Vous l'aurez compris, la série se présentait comme interactive. Et l'angle narratif choisi avait tout pour toucher le public adolescent/pré-30 ans en nous immergeant dans un monde post-apocalyptique. Ce n'est pas tout, car Tinder pousse le concept encore plus loin en nous mettant en relation avec les personnes qui ont fait les mêmes choix. L'idée se met parfaitement au service de ce qu'est l'application.

Le coronavirus joue un mauvais tour à Swipe Night

6 épisodes de Swipe Night étaient prévus, au rythme d'un par semaine, avec un seul accès à chaque fois (pour ne pas que vous essayiez de contourner le système) entre 18h et minuit. Sauf que le coronavirus change tout et Tinder vient d'annuler le lancement prévu ce week-end en Europe, en Asie et en Amérique latine - les USA y avaient déjà eu droit avant le reste du globe, en 2019. Un porte-parole de l'application explique ce choix :

En raison du thème apocalyptique de la série et parce que nous sommes sensibles aux événements actuels, il nous semble difficile de lancer Swipe Night dans ces conditions.

Une décision compréhensible, au regard d'une inquiétude prédominante un peu partout. D'autres en ont fait de même au cinéma avec plusieurs films reportés. On a beaucoup parlé de Mourir Peut Attendre, et d'autres risquent de faire pareil pour préserver leurs intérêts financiers. La diffusion via Tinder est différente que celle dans les salles, elle ne demande pas de côtoyer des inconnus dans un espace restreint. Mais le thème, il est vrai, n'est pas forcément de bon goût en ces temps. Ce n'est probablement que partie remise pour Tinder, même si rien de plus n'a été annoncé officiellement pour une autre date de mise en ligne.

En attendant, il est toujours possible de voir à quoi Swipe Night ressemble avec le trailer :