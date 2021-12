Sylvester Stallone obtient le premier rôle de la série Kansas City

Sylvester Stallone fera ses premiers pas en tant que rôle principal dans l’univers d’une série. Écrite par Taylor Sheridan, Kansas City va mettre en scène un gangster Italo-Américain contraint de changer de ville.

Sylvester Stallone finalement protagoniste d’une série

À 75 ans, Sylvester Stallone bénéficie toujours d’une aura certaine à Hollywood, en témoignent ses derniers projets couronnés de succès (les films Creed et Expendables, notamment). Malgré quelques seconds rôles dans des séries télévisées datant des années 70, Sly n'a pas marqué le monde du petit écran. Toutefois, il avait fait part de son ambition d’incarner plus sérieusement un personnage tout au long d’un format épisodique.

Nous apprenons aujourd’hui, d’après Deadline, que les choses ont bien avancé en sous-marin. Déjà titrée Kansas City, la série se situerait de nos jours. Les premières informations font état d’un pitch racontant l’odyssée d’un gangster Italo-Américain basé à New York et contraint de déménager sa famille mafieuse dans le Missouri, à Kansas City donc. Dès lors, les rencontres désobligeantes et autres ennuis devraient commencer. Un rôle idéalement destiné à Stallone, de par ses véritables origines italiennes et son enfance passée dans l'état de New York.

Rambo : Last Blood ©Metropolitan Filmexport

Deux grands spécialistes du genre à l’écriture

À l’écriture, le scénariste et réalisateur Taylor Sheridan sera épaulé par Terence Winter, le showrunner de Boardwalk Empire et également scénariste des Soprano. C’est la société 101 Studios qui chapeaute le projet, déjà derrière la plupart des œuvres de Taylor Sheridan, dont la saga Yellowstone. On entrevoit d’ores et déjà des similitudes avec le thème de la criminalité et de la famille. Une famille qui va devoir probablement se battre pour protéger ses valeurs et son patrimoine.

Le show se destine à la plateforme de streaming de la Paramount, sans aucune fenêtre de sortie annoncée pour le moment. En attendant d’en savoir un peu plus, rappelons que Sly bénéficie d’une actualité importante. En effet, il travaille toujours sur le quatrième opus des Expendables et a été casté dans le troisième film des Gardiens de la Galaxie, dans le rôle de Stakar Ogord. Le film est prévu pour sortir en 2023.