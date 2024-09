Sylvester Stallone bat un record avec le retour de cette série

Mis en ligne il y a plusieurs jours sur Paramount+, le premier épisode de la saison 2 de "Tulsa King" avec la star Sylvester Stallone a battu le record du meilleur score d’audience de la série.

Tulsa King est de retour avec sa deuxième saison

Depuis 2022, Sylvester Stallone est pour la première fois la tête d’affiche d’une série. Dans Tulsa King, il tient le rôle de Dwight Manfredi, un ancien membre de la mafia de New York qui sort de prison après avoir passé 25 ans derrière les barreaux. Pensant reprendre le cours de la vie qu’il avait quittée, il a la mauvaise surprise d’être finalement exilé à Tulsa, en Oklahoma. Mais il décide rapidement de se remettre en selle en y formant sa propre équipe pour construire un nouvel empire du crime.

À la sortie de son premier épisode, Tulsa King a frappé fort. Comme rapporté à l’époque par The Hollywood Reporter, le show créé par Taylor Sheridan a réalisé le plus gros démarrage parmi toutes les séries sorties en 2022, passant devant House of the Dragon. Ce succès a poussé Paramount à commander une deuxième saison. Or, celle-ci a démarré encore plus fort.

La série revient plus forte que jamais

Le premier épisode du deuxième chapitre de Tulsa King est sorti le 15 septembre dernier sur Paramount+. On sait désormais le score d’audience qu’il a réalisé. Et celui-ci est excellent. Selon des chiffres partagés par Deadline, ce premier épisode a obtenu 2 millions de vues le jour de sa sortie. Et en sept jours, il a rassemblé 5,4 millions de téléspectateurs.

Avec de tels scores d’audience, cet épisode a fait mieux que n’importe quel autre de la série. Il a également provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. D’après Paramount, il a généré 934% de plus d’"engagement social" en sept jours que le premier épisode de la première saison.

Un épisode chaque dimanche

Dans les épisodes à venir de la nouvelle saison de Tulsa King, Dwight Manfredi devra faire face à de nouveaux ennemis. Il devra protéger sa famille et son équipe tout en essayant de continuer à étendre son territoire.

Après le lancement de la saison 2 de Tulsa King, le deuxième épisode a été mis en ligne sur Paramount+ le 22 septembre. Selon The Wrap, les épisodes continueront à sortir un par un chaque dimanche sur le service de streaming. Le dixième et dernier arrivera le 17 novembre prochain.