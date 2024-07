Sylvester Stallone plus fort que jamais pour le retour de sa série

Paramount+ a partagé les premières images de la deuxième saison de "Tulsa King". La date de sortie des nouveaux épisodes de la série portée par Sylvester Stallone a aussi été dévoilée.

Tulsa King, la première série avec Sylvester Stallone

2022 a marqué l’arrivée sur le petit écran de Sylvester Stallone. L’acteur a ainsi tenu pour la première fois le rôle principal d’une série. Dans Tulsa King, il interprète Dwight Manfredi, un ancien membre de la mafia new-yorkaise qui sort d’une peine de 25 ans de prison. Alors qu’il pensait reprendre la place qu’il tenait avant d’être envoyé derrière les barreaux, il est exilé à Tulsa, en Oklahoma. Il décide alors de former sa propre équipe pour y bâtir un nouvel empire du crime.

Le show porté par Sylvester Stallone a été créé par Taylor Sheridan, le scénariste derrière Sicario ou encore la série phénomène Yellowstone. Tulsa King a reçu un accueil plutôt favorable à la sortie de ses premiers épisodes. Ce qui a été suffisant pour convaincre Paramount+ de lancer le développement d’une deuxième saison. Justement, celle-ci se dévoile désormais avec de premières images et une date de sortie.

La deuxième saison se dévoile dans un teaser

Paramount+ mis en ligne le premier teaser des nouveaux épisodes de Tulsa King. On y retrouve un Dwight plus fort que jamais. Après avoir mis sur pied son nouveau business dans la première saison, il annonce la couleur pour son retour en déclarant : "Tulsa m’appartient maintenant." Il va donc devoir défendre son territoire face à de nouveaux ennemis dans ces nouveaux épisodes.

Le synopsis officiel de la deuxième saison annonce d’ailleurs que Dwight « lutte pour garder sa famille et son équipe en sécurité tout en s’occupant de ses affaires. » D’un autre côté, le personnage incarné par Sylvester Stallone "a encore des choses à régler à New York".

Un retour prévu dans un peu plus de deux mois

Le teaser de la saison 2 de Tulsa King montre également certains nouveaux visages de la série. On y voit ainsi Neal McDonough et Frank Grillo. Comme évoqué plus haut, la date de sortie des nouveaux épisodes a aussi été dévoilés. Ceux-ci seront mis en ligne le 15 septembre prochain sur Paramount+.