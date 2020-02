Taika Waititi prépare une série satirique avec Jude Law

Vous avez aimé ? Partagez :

Le réalisateur néo-zélandais Taika Waititi vient de signer avec Showtime pour développer une nouvelle série sur un producteur obsédé par l’idée de relancer sa carrière. Ce dernier sera interprété par Jude Law.

Récemment récompensé aux Oscars pour le scénario qu’il a lui-même adapté pour son dernier film, Jojo Rabbit, Taika Waititi développe actuellement une série avec Jude Law dans le rôle principal. Basée sur le roman du même nom, elle s’intitulera The Auteur.

Une satire hollywoodienne pour le réalisateur adepte de l’absurde

Le livre dont la série sera l’adaptation a été écrit par l’Américain Rick Spears. Il s’agit d’une satire hollywoodienne. L’histoire est centrée sur le producteur de films Nathan T. Rex, qui sera incarné par Jude Law sur le petit écran. Alors que sa carrière ne cesse de plonger, T. Rex décide de la relancer à tout prix. Pour cela, il engage un ancien tueur en série devenu consultant en meurtres appelé Darwin, ainsi que son fidèle assistant Igor et une actrice du nom de Coconut. Avec l’aide de ses trois associés et de stupéfiants, le producteur ne s’arrêtera que lorsqu’il aura atteint la célébrité et la gloire qu’il convoite.

Le pitch du livre, et donc de la série, nous promet une fois de plus une plongée dans l’absurde pour la nouvelle œuvre de Waititi. Le réalisateur néo-zélandais en a fait sa marque de fabrique, depuis son premier long-métrage À chacun sa chacune, qui suivait les aventures de Lily, une jeune femme attirée par Jarrod, un employé d’informatique obsédé par l’idée de prendre sa revanche sur un ancien camarade d’école. Depuis, Waititi a apporté son humour dans le MCU pour Thor : Ragnarok, et a donc raconté l’histoire d’un jeune nazi s’inventant un ami imaginaire qui n’est autre qu’Hitler dans Jojo Rabbit. On peut donc s’attendre à ce que la série soit à la hauteur du livre de Spears.

Alors que l’on sait que l’interprète du jeune Dumbledore dans la saga Les Animaux Fantastiques incarnera T. Rex, il n’y a pour l’instant aucune information concernant le casting des personnages de Darwin, Igor et Coconut.

Oscarisé il y a quelques jours pour son adaptation du livre de Christine Leunens, Le Ciel en cage, duquel il a tiré le film Jojo Rabbit, le cinéaste néo-zélandais s’appuiera de nouveau sur un script qu’il a lui-même écrit pour réaliser les épisodes de la nouvelle série produite par Showtime.

Aucune date de sortie n’a pour l’instant été avancée par le réseau américain.