Tales from the loop : le trailer de la très intrigante série SF d’Amazon

Amazon a été sensible au travail de l’artiste suédois Simon Stålenhag et vient de dégainer une série qui s’en inspire. Cette intrigante proposition qu’est « Tales from the loop » se montre dans une première bande-annonce où des éléments de science-fiction se mêlent au quotidien de gens normaux.

On n’émettra plus la moindre pointe de surprise en voyant une industrie qui s’inspire de matériaux existants plutôt que de chercher à inventer des histoire originales. Les remakes/reboots/revivals pleuvent, les spin-offs tentent de prolonger des univers souvent de manière artificielle, les livres sont adaptés, les séries deviennent des films, ou l’inverse. Bref, Hollywood trouve toujours des axes pour partir de quelque chose qui peut parler au public et l’exploiter. Pour Tales From the loop, la démarche est un peu plus originale puisque cette série commandée par Amazon se base sur les tableaux de Simon Stålenhag, un artiste suédois qui met en avant un univers où se mêle réalisme et science-fiction.

Une ambiance de dingue pour Tales From the loop

L’ambiance qu’il a cherché à mettre en place dans son travail va prendre vie sur le petit écran. Il sera question d’une grosse machine nommée The Loop, qui débarque sur Terre près d’une petite bourgade. Elle permet de déverrouiller l’accès aux grands secrets de l’univers. Au contact de celle-ci, les habitants vont voir leur vie chambouler. La première bande-annonce dévoilée par Amazon nous baigne dans une atmosphère envoûtante, avec des tons froids – l’occasion de se rappeler que la neige a une vraie magie cinégénique. Si vous prenez le temps de vous intéresser aux tableaux de Simon Stålenhag, vous verrez que son style ressort grandement dans ces images. Tout n’est pas très clair sur le contenu scénaristique mais on pense comprendre que plusieurs personnages seront concernés, avec tous des enjeux différents.

Rebecca Hall, Jonathan Pryce, Paul Schneider, Duncan Joiner, Tyler Barnhardt et Daniel Zolghadri sont au casting de ce programme qu’on va surveiller de très près parce que le charme de ce trailer est incontestable. On y sent un univers cohérent, qui se sert d’éléments forts (la figure du robot, par exemple) pour instaurer une atmosphère qui a l’air délicieuse. Produite par 6th & Idaho (le studio de Matt Reeves), Tales From the loop arrive sur Amazon le 3 avril prochain. Huit épisodes seront disponibles, sans qu’on sache si une seconde saison viendra approfondir l’univers à l’avenir.