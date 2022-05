Tales of the Jedi : Liam Neeson de retour en Qui-Gon Jinn

La série d'animation "Tales of the Jedi" va permettre à Liam Neeson de reprendre son rôle de Gui-Gon Jinn. Il prêtera sa voix au personnage le temps d'un épisode. Le fils de l'acteur sera aussi présent pour une version plus jeune du Jedi.

Une nouvelle série Star Wars

La Star Wars Celebration s'est une nouvelle fois tenue en cette fin du mois de mai. Durant quatre jours (les 26, 27, 28 et 29 mai), l'univers de Star Wars était au premier plan avec une série de rencontres et d'annonces sur les prochains projets. Ainsi, durant un panel Disney a annoncé le développement d'une nouvelle série : Tales of the Jedi. Il s'agira en réalité de plusieurs courts-métrages d'animation (six sont annoncés) qui raconteront des histoires autour de Jedi de la prélogie Star Wars. Il y aura notamment plusieurs épisodes qui seront centrés sur Ahsoka. Cette dernière retrouvera alors Anakin pour de nouvelles aventures.

Tales of the Jedi ©Disney+

Qui-Gon Jinn revient en animation

Mais l'annonce la plus marquante aura été le retour de Liam Neeson. L'acteur va prêter sa voix pour reprendre son rôle de Qui-Gon Jinn. D'après les informations de Collider, le célèbre Jedi devrait être présent dans un seul épisode de Tales of the Jedi. Une grande partie de sa vie devrait être traitée puisque l'épisode dévoilera des éléments de la jeunesse de Qui-Gon, lorsqu'il était encore le padawan du comte Dooku. Pour l'interpréter jeune, c'est d'ailleurs le fils de Liam Neeson, Micheál Richardson, qui s'en chargera.

Alors qu'Ewan McGregor est revenu en chair et en os avec la série Obi-Wan Kenobi (depuis le 27 mai sur Disney+), voilà donc une autre figure mythique de Star Wars qui revient dans l'univers. Pour rappel, Liam Neeson avait participé uniquement à l'épisode 1, La Menace fantôme. Son destin tragique l'empêchant de revenir. Sa voix a néanmoins été entendue bien plus tard dans une scène de Star Wars 9, L'Ascension de Skywalker.

Pour le moment, Liam Neeson devrait se contenter de cet épisode de Tales of the Jedi. Pour le découvrir, il faudra patienter jusqu'à l'automne prochain, date de diffusion de la série sur Disney+.