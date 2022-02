Tales of the Walking Dead : découvrez le casting de la série spin-off

Ça avance pour "Tales of the Walking Dead". Le quatrième spin-off de "The Walking Dead" vient de dévoiler une partie de son casting. La série est prévue pour cet été.

Toujours plus de zombies

Voilà plus de dix ans qu'AMC a lancé la série The Walking Dead. Mais après onze saisons, le show va enfin s'arrêter. Il faut dire que les zombies de la chaîne américaine ont connu des hauts et des bas. Mais en dépit d'audience en deçà depuis quelques années maintenant, AMC a persévéré et a même commencé à développer tout un univers autour. Ainsi, le premier spin-off Fear the Walking Dead est arrivé en 2015 et a un peu relancé la machine. Ensuite, ce fut au tour de World Beyond, lancée en 2020. Et alors que des films et d'autres séries ont été envisagées, le prochain projet le plus concret actuellement se nomme The Tales of the Walking Dead. Un quatrième spin-off qui aura la particularité de raconter une histoire différente à chaque épisode.

Au casting de Tales of the Walking Dead

Chaque épisode de Tales of the Walking Dead se concentrera sur de nouveaux personnages. Cependant, tout cela se déroulera bien dans l'univers de la première série The Walking Dead. On pourrait donc s'attendre à des connexions entre les deux shows. Tandis que la direction de la série a été confiée à Channing Powell, on apprend désormais par Deadline les premiers noms au casting.

Terry Creaw, Parker Posey et Anthony Edwards

Seront ainsi présents dans la série Terry Crews (bien connu des fans de Brooklyn Nine-Nine), l'expérimenté Anthony Edwards (Docteur Greene dans Urgence) ou encore Parker Posey. Cette dernière, figure du cinéma indépendant américain des années 1990, était récemment sur Netflix dans la série Perdus dans l'espace.

En plus de ce trio Deadline annonce la présence de Poppy Liu et Jillian Bell. On ne connaît pas encore de détail sur leurs rôles respectifs. Mais plus d'informations devraient être données prochainement. Tales of the Walking Dead est prévue pour cet été sur AMC. On ne sait pas encore qui diffusera la série en France.