Tales Of The Walking Dead : un nouveau spin-off commandé par AMC

L'univers de "The Walking Dead" continue de s'agrandir avec cette fois "Tales Of The Walking Dead", un nouveau spin-off dont chaque épisode racontera une histoire différente. Diffusion prévue durant l'été 2022.

Increvable The Walking Dead

Lancée en 2010 sur AMC, The Walking Dead a fait un démarrage en trombe avant de lasser au fil des saisons une partie des spectateurs. La série de zombies tirée de la bande dessinée éponyme de Robert Kirkman suit Rick Grimes après plusieurs semaines de coma. À son réveil, il découvre que le monde a changé. Une épidémie a ravagé la population et transformé les humains en morts-vivants. Avec un petit groupe de survivants, il va tenter d'évoluer dans ce monde post-apocalyptique. Mais le danger ne viendra pas uniquement des zombies. Certains groupes d'humains n'ont pas que des bonnes intentions...

The Walking Dead ©AMC

Avec le succès de la série, AMC a lancé ces dernières années plusieurs spin-offs. Il y a d'abord eu Fear the Walking Dead en 2015 qui se déroule au tout début de l'épidémie. Le programme a trouvé son public puisqu'une septième saison s'apprête à débuter aux Etats-Unis. Plus récemment, World Beyond a été lancée. Celle-ci suit cette fois des adolescents qui n'ont connu que ce monde post-apocalyptique, mais vont entreprendre un voyage à travers les Etats-Unis. Moins marquante que les deux autres séries, World Beyond a tout de même suffisamment convaincu pour qu'AMC développe une saison 2, diffusée en ce moment sur Amazon Prime Video.

Un nouveau spin-off

Ce sera donc une quatrième série dérivée qui verra bientôt le jour. Deadline a en effet annoncé qu'AMC avait officiellement commandé Tales of the Walking Dead. Cette fois, il s'agira d'une série anthologique dans laquelle chaque épisode racontera une histoire différente. Des épisodes indépendants d'une heure qui s'intéresseront à des personnages déjà connus et des nouveaux.

Si on pouvait craindre une forme de redite à l'idée de voir un nouveau spin-off de The Walking Dead, cette approche semble plus pertinente. Un format différent qui permettra d'approfondir certains éléments. La première saison comportera six épisodes qui devraient être diffusés durant l'été 2022.