Tales of the Walking Dead : un premier teaser pour le spin-off

Quand on pense qu’il n'y en a plus, il en reste encore ! Alors que "The Walking Dead" est sur le point de s’achever et que ses deux séries dérivées continuent d’être diffusées, un nouveau spin-off nommé "Tales of the Walking Dead" se dévoile. Et au vu des premières images, il semble tout aussi mordant.

The Walking Dead : toujours plus !

Que dire de plus que ce qui a déjà été dit sur The Walking Dead ? En 2010, la série débarquait en trombe sur AMC, à une époque où les fictions de zombie redevenaient populaires. Surtout, elle était tirée de la célèbre BD de Robert Kirkman, Tony Moore et Charlie Adlard. Autant dire que le show était attendu et provoque encore aujourd'hui d’intenses débats. Ainsi, si certains saluent la qualité visuelle et l’intensité de la série, d’autres reconnaissent qu’au fil des saisons, elle s’est particulièrement essoufflée. On ne parle même pas des puristes du comic qui ne cessent de descendre la série à n’importe quelle occasion.

The Walking Dead ©AMC

Toujours est-il qu’avec ses onze saisons, The Walking Dead est toujours présente à la télévision, et est devenue l’une des références du petit écran. Par conséquent, les producteurs ne se sont pas fait prier pour enchaîner les séries dérivées ces dernières années : Fear The Walking Dead depuis 2015, The Walking Dead : World Beyond depuis 2020, et même un futur spin-off qui sera consacré à Daryl et Carol. Autant dire que les spectateurs vont encore avoir droit à de nombreux zombies d’ici les prochaines années. Mais avant les aventures exclusives de Daryl et Carol, l’énième spin-off à venir sera Tales of the Walking Dead.

Du sang et des larmes

Pour rappel, ce troisième spin-off est une anthologie puisqu’il racontera une histoire différente à chaque épisode. Le format anthologique étant redevenu populaire depuis l’ascension d’American Horror Story, on comprend pourquoi la licence a décidé de s’en servir. Tales of the Walking Dead promet également une clinquante distribution avec, entre autres, des noms bien connus tels que Terry Crews, Anthony Edwards, Olivia Munn ou bien encore Parker Posey.

Bien qu’il ne dure qu’une quinzaine de secondes, ce teaser donne en tout cas le ton en montrant que la série s’intéressera à plusieurs histoires indépendantes les unes des autres. De plus, un certain humour noir semble déjà promis, comme le montre cette femme qui se laisse volontairement mordre par un zombie. A noter qu’en plus d'introduire de nouveaux personnages, la série intègrera également des visages bien connus de la licence. En effet, le teaser laisse brièvement apparaître le visage d’Alpha, joué par Samantha Morton. Cette anthologie s’intéressera-t-elle au passé de l’antagoniste principale des saisons 9 et 10 ? Sa présence laisse en tout cas entendre que d’autres personnages phares de la licence pourraient également apparaître.

Il faudra attendre l’été 2022 pour en savoir plus.