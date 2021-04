Tandem sur France 3 : ce qui nous attend dans la saison 5

France 3 enchaîne les séries policières et propose ce mardi 20 avril, la nouvelle saison de "Tandem". Portée par Astrid Veillon et Stéphane Blancafort, la série annonce une saison 5 pleine d'humour et de rebondissements. Découvrez ce que nous réserve les 12 prochains épisodes.

Tandem : une série France 3 qui a la côte !

La dernière saison de la série policière La Stagiaire touche à sa fin sur France 3. Sans perdre de temps, la chaîne embraye directement en lançant la saison 5 de Tandem. Astrid Veillon enfile à nouveau le costume de l'officier de gendarmerie Léa Soler. Cette nouvelle saison forte de douze épisodes, sera diffusée au rythme de deux inédits par semaine. Lancée depuis 2017, la série plaît toujours autant puisqu'elle prend régulièrement la tête des audiences. Le tournage de la saison 6 à déjà bien commencé pour le plus grand bonheur des comédiens !

Dans Tandem, Astrid Veillon et Stéphane Blancafort incarnent un duo de flic pas comme les autres. En effet, Léa Soler et Paul Marchal sont ex-époux. Parents de deux ados et tous deux gendarmes, ils sont contraints -mais ravis- de mener les enquêtes ensemble. Ils sont toujours accompagnés, comme dans la saison précédente, par Patrick Descamps qui incarne un colonel de gendarmerie, père de l'héroïne, et Tatiana Goussef dans la peau de la capitaine.

Léa est pleine de bonnes volontés... mais pour combien de temps ?

Léa essaie tant bien que mal de digérer le fait que son ex-mari soit de nouveau en couple et avec une femme de quinze ans de moins qu'elle. Elle tenait à partir en vacances avec lui, en famille, mais c'est seule qu'elle a fait ses valises direction la Grèce. À présent, elle est de retour plus motivée que jamais et pleine de bonnes résolutions. La gendarme souhaite avancer dans sa vie afin de réussir à être heureuse, tout comme le fait Paul avec sa nouvelle compagne, Ines (Baya Rehaz). Cependant, cela semble plus facile à dire qu'à faire...

Paul, quant à lui, va découvrir que ce n'est pas si facile de refaire sa vie avec une femme si différente. Ines est très libre, ambitieuse et fait passer sa carrière avant tout. Une opportunité en or s'offre à elle : exercer ses fonctions en Guyane. La jeune femme accepte directement, quitte à mettre un peu de côté sa relation amoureuse. Paul, va donc commencer à douter de cette nouvelle idylle et tenir Léa comme responsable. Serait-elle capable de nuire à leur relation ? Une chose est sûre, elle a du mal à voir Paul refaire sa vie avec une autre femme...

Tandem © France télévisions / DEMD Productions

Ce qui se passe côté enquêtes

Le premier épisode de la saison 5 s'intitule "L'eau qui dort". Un entrepreneur est retrouvé mort dans une fontaine. Il avait pour projet de construire un immense centre commercial, ce qui évidemment, déplaît fortement aux agriculteurs du coin. Ici, il est question de territoires et de propriétés. Léa découvre que la victime a été tuée suivant un supplice ancestral, la cure par l'eau. Très surprenante, cette trouvaille donne du fil à retordre aux enquêteurs.

Le deuxième épisode, "Secrets sur les docks", base son intrigue sur un docker récemment promu directeur adjoint du port de Sète qui est retrouvé mort sur les quais. Léa et Paul vont apprendre que cet homme a tout fait pour obtenir cette promotion qui lui tenait à cœur. Qui pouvait en vouloir à cet homme qui jonglait entre satisfaire la direction du port et défendre ses anciens camarades dockers ? L'équipe de gendarmerie découvre que la victime jouait double jeu. Il se pourrait bien que la mort de ce dernier soit liée à un trafic déjà bien présent sur le port.

Retrouvez la saison 5 de Tandem, ce mardi 20 avril sur France 3 à 21h05. La série est déjà entièrement disponible sur la plateforme Salto.