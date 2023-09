Tapie : les enfants de Bernard Tapie critiquent la série Netflix

Série-événement de la rentrée, "Tapie", biopic de Netflix sur Bernard Tapie avec Laurent Lafitte dans le rôle-titre, ne fait pas que des heureux. Au premier rang desquels les enfants de l'homme d'affaires, Laurent et Sophie Tapie, assez remontés contre la série.

La série Netflix fait réagir

Disponible depuis le 13 septembre sur Netflix, la série Tapie, fait déjà beaucoup parler d'elle. Il y a la performance saluée de Laurent Lafitte dans le rôle du sulfureux homme d'affaires décédé en octobre 2021, l'ambition de la série et sa qualité de production, et simplement l'attraction naturelle du public pour une personnalité ultra-médiatique de la fin du 20e siècle.

Sans surprise, la série de Tristan Séguéla divise, et du côté des mécontents on trouve notamment Laurent Tapie, le fils de Bernard Tapie. Lui-même homme d'affaires, il fait actuellement le tour des médias pour donner son avis sur la série biopic.

Bernard Tapie (Laurent Lafitte) - Tapie ©Netflix

Sans animosité, c'est ainsi et notamment sur France Info, le 12 septembre au soir, qu'il a déroulé sa liste de critiques. Tout d'abord, il regrette de ne pas avoir eu l'occasion de découvrir la série plus tôt. Pour lui, c'était une manoeuvre de Netflix pour éviter de potentielles perturbations : "Je pense que Netflix craignait que si on réagisse mal, on intente des actions. Ils ont attendu que ce soit extrêmement tard. Ils ont eu tort."

Si Laurent Tapie explique avoir "aimé moyennement" la série, reconnaissant toutefois avoir "pris du plaisir" à certains moments, il ne remet pas en cause le résultat final mais plutôt la démarche de Netflix et de Tristan Séguéla. En effet, il affirme que Tristan Séguéla lui avait d'abord proposé un droit de regard, une forme de consultation, mais qu'il n'en a rien été.

Moi j'ai écrit un scénario de film, il y a dix ans, qui n'a rien à voir avec la série. Quand la série est née, on a déjeuné ensemble avec Tristan, et il m'avait dit qu'il m'intègrerait, qu'il me montrerait des choses, mais il ne l'a jamais fait. Mais je ne lui en veux pas. Je comprends que Netflix se soit dit "ce n'est pas possible qu'un Tapie soit au scénario, ils vont édulcorer les parties sombres du personnage", je comprends cette crainte. Mais ce n'est pas vrai, je suis très lucide sur mon père.

Sophie Tapie en colère contre Tristan Séguéla

Sur cette question de consultation, Laurent Tapie expliquait sur CNews n'avoir pas de rancoeur et comprendre la démarche entrepreneuriale de Tristan Séguéla.

Tristan Séguéla a eu une démarche entrepreneuriale et quand un entrepreneur veut faire son projet, il ne demande pas d’autorisation, il le fait. Je respecte cela. Je n’ai aucune rancœur vis-à-vis de cela mais ma frustration est qu’il y avait mieux à faire. Tous les acteurs sont excellents mais je ne considère pas pour autant que la série soit très réussie.

Sa soeur cadette Sophie se montre aussi critique de la série, mais cependant mâche moins ses mots que son frère. En effet, sur Instagram, elle s'est exprimée avec un ton plus personnel, critiquant l'attitude du réalisateur Tristan Séguéla.