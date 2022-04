Taxi Driver sur Netflix : c'est quoi cette nouvelle série qui a cartonné en Corée ?

Découvrez "Taxi Driver", une toute nouvelle série disponible sur Netflix. Originaire de Corée du Sud, ce thriller propose un jeu du chat et de la souris qui devrait plaire aux amateurs du genre.

Taxi Driver : de quoi ça parle ?

L'intrigue de Taxi Driver (Mobeomtaeksi en version originale) s'articule autour du personnage de Kim Do-gi. Un chauffeur qui travaille pour la Rainbow Taxi Company. Mais ne vous y trompez pas, cette société n'est pas du tout ce qu'elle semble être au premier abord. En effet, les clients de Kim Do-gi sont des personnes désireuses de vengeance. Et c'est aux employés de l'entreprise de s'en charger. Face au personnage principal, on retrouve Kang Ha-na. Cette jeune avocate cherche à démasquer le ou les responsables des crimes qui pullulent. Alors, réussira-t-elle à mettre en péril l'activité pour le moins originale de la Rainbow Taxi Company ?

La bande-annonce de la saison 1 du programme est remplie d'adrénaline. On comprend vite que le jeu du chat et de la souris entre les deux protagonistes sera au centre du récit. À l'instar de Killing Eve, The Catch ou encore de Death Note, nombre d'œuvres aiment à mettre en scène ce double point de vue qu'est celui du poursuivant-poursuivi.

Pour la petite histoire, sachez que Taxi Driver est tirée d'un webtoon connu sous le nom de Deluxe Taxi. Les crimes qui y sont commis sont pour leur part inspirés de faits divers survenus en Corée.

Au casting de la série Netflix

Dans le rôle principal de ce thriller interdit aux moins de seize ans, Lee Je-hoon (Move to Heaven). Face à lui, la comédienne Esom (The Third Charm) prête ses traits à celle qui pourchasse Kim Do-gi. Kim Eui-Sung (Dernier train pour Busan), Pyo Ye-jin (While You Were Sleeping), Jang Hyuk-jin (Now, we're breaking up) ou encore Lee Yoo-Jun (Meloholic) sont également au casting du show.

Taxi Driver ©Studio S/Creative Leaders Group 8

Sortie d'abord en Corée, la série a récolté de très bons avis. Son épisode final a rassemblé une telle audience qu'il s'est classé parmi les records de la chaîne SBS pour un programme du genre ! Alors, Taxi Driver aura-t-elle le même succès à l'international ? Réponse à partir du 22 avril sur Netflix.