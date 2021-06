Ted : une série préquel en préparation

L'ours en peluche le plus turbulent du cinéma va faire son retour sur le petit écran. Un préquel pour Peacock est en préparation, sous la forme d'une série, pour nous faire explorer le passé de ce personnage délirant.

Ted : un ours en peluche vulgaire et intenable

ll insulte, fait des doigts d'honneur et boit de la bière, il n'y aucun doute, Ted n'est pas une peluche comme les autres. Et c'est ce qui plaît au public, à en juger par les réceptions des deux longs-métrages. Ils ont ensemble permis de récolter 764 millions de dollars au box-office mondial.

Tout commence quand John, à l'âge de 8 ans, reçoit un ours en peluche à Noël. Souhaitant se trouver un meilleur ami, il a l'agréable surprise de voir que Ted prend vie et accepte d'être à ses côtés. À plus de 30 ans, John (Mark Wahlberg) traîne toujours avec l'ours vivant et a du mal à entrer pleinement dans le monde des adultes. Ce qui nuit à sa relation avec sa petite copine, Lori (Mila Kunis). Cette dernière aimerait qu'il soit enfin une grande personne et délaisse les joints devant les séries, pour se consacrer à des activités plus sérieuses. Sauf que les deux intéressés ne comptent pas changer de sitôt...

Ted 2 ©Universal Pictures

Une série préquel arrive

Les films Ted sont des sympathiques comédies, avec un ton irrévérencieux qui fait leur charme. 6 ans après le second opus, on apprend via The Hollywood Reporter qu'une série dans le même univers est en préparation. Ce retour va avoir lieu sur le service Peacock. Le projet a été initié par Susan Rovner, présidente de NBCUniversal Entertainment Content, qui a suggéré à Seth MacFarlane de faire revenir Ted. C'est alors qu'a été évoquée l'idée de faire un préquel avec cette série. Le créateur du personnage sera donc de retour, comme producteur et scénariste. On se doute également qu'il devrait encore une fois doubler l'ours.

Tout est encore très flou sur la direction scénaristique qui a été choisie. Si l'action se situera avant celle des films, on ne sait pas jusqu'à quand on remontera dans le temps. Verrons-nous Ted lorsque John était enfant ? Ou plutôt à l'adolescence ? Quoi qu'il en soit, l'esprit sera sûrement respecté et il faut déjà s'attendre à un déluge de blagues grasses ainsi qu'à des aventures farfelues.