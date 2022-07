Teen Wolf : Sarah Michelle Gellar rejoint une série dérivée

Sarah Michelle Gellar va faire son grand retour à la télévision ! L'actrice révélée par "Buffy contre les vampires" rejoint l'univers de "Teen Wolf" grâce à la série dérivée, "Wolf Pack", prévue sur Paramount+.

De Buffy à Teen Wolf

Entre 2011 et 2017, les "jeunes adultes" ont pu suivre la série Teen Wolf. Un programme qui avait tout pour plaire puisqu'il met en scène des lycéens plus ou moins ordinaires. À l'exception près que Scott McCall est un loup-garou. Le lycéen se fait mordre par une créature et à partir de là sa vie d'adolescent est bouleversée. Une bonne base pour le genre d'intrigues fantastiques que le public affectionne.

La preuve, des années auparavant, avec Buffy contre les vampires. Entre 1997 et 2003, c'était du côté d'une tueuse de vampires qu'on était. Et là encore, tout un tas de créatures fantastiques apparaissaient. Même si les deux séries sont différentes, il est aisé de les raprocher.

Teen Wolf ©MTV

Dans les deux cas, on retient en grande partie le casting. Du côté de Teen Wolf, il y avait Tyler Posey, Dylan O'Brien, Holland Roden, Tyler Hoechlin ou encore Crystal Reed qui ont marqué les esprits. Concernant Buffy, ce sont Sarah Michelle Gellar, Alyson Hannigan et Nicholas Brendon qui étaient révélés aux côtés d'Anthony Stewart Head de James Marsters et David Boreanaz.

Sarah Michelle Gellar, back in the game

Imaginez maintenant que les deux univers se rencontrent ? Cela n'est pas encore prévu, mais presque. Car l'actrice mythique Sarah Michelle Gellar va rejoindre l'univers de Teen Wolf. L'annonce a été faite à l'occasion de la Comic-Con de San Diego, lors d'un panel consacré au prochain film Teen Wolf. Cependant, la comédienne n'était pas là pour le long-métrage, mais pour une série dérivée en préparation chez Paramount+.

Titré Wolf Pack, le show sera écrit et produit par Jeff Davis, le créateur de Teen Wolf. Ce dernier a réexprimé l'influence qu'a eu Buffy sur sa série, et s'est donc montré ravi (via EW) de pouvoir faire revenir la célèbre Tueuse dans ce genre de programme :

Tout le monde sait que Buffy contre les vampires a eu une énorme influence sur Teen Wolf. J'ai toujours pensé que ce serait incroyable si nous pouvions ramener Sarah Michelle Gellar dans une série d'horreur.

De son côté, la comédienne n'a pas caché son enthousiasme en arrivant sur scène. Cependant, précisons qu'elle ne sera pas le rôle principal de Wolf Pack. La série mettra en scène quatre adolescents mordus par un loup-garou. Sarah Michelle Gellar incarnera elle une enquêtrice. La série n'a pas encore de date de sortie mais est prévue aux Etats-Unis sur Paramount+. En France, le show devrait rebondir chez Canal+, qui distribue les programmes de la plateforme.