Teenage Bounty Hunters : la série Netflix annulée après une saison

"Teenage Bounty Hunters" est une série d'action comique diffusée sur Netflix. Hélas pour les fans, le service de streaming a décidé de l'annuler après une saison.

Teenage Bounty Hunters : c'est quoi cette série ?

Teenage Bounty Hunters est une série comique créée par Kathleen Jordan.

On y suit les aventures de Sterling et Blair, des jumelles de seize ans qui ont un accident avec le camion de leur beau-père. Elles passent un accord avec lui pour lui rembourser les réparations sans que leur mère soit au courant. Alors qu'elles se demandent comment elles vont trouver l'argent, elles arrêtent un fugitif dans leur lycée chrétien. Courser les criminels, et si leur porte de sortie se trouvait là ? Elles décident donc de tenter leur chance dans le business et de s’associer avec un chasseur de primes pour arrêter les délinquants d’Atlanta. Il va maintenant falloir apprendre à jongler entre leur vie professionnelle et leur vie quotidienne d’adolescentes.

Les jumelles sont incarnées par Maddie Phillips et Anjelica Bette Fellini. Kadeem Hardison joue Bowser Simmons, le chasseur de primes auquel elles s'associent. Au casting de la série, on retrouvera également Virginia Williams, Mackenzie Astin, Shirley Rumierk, Myles Evans, Devon Hales, Spencer House et le rappeur et acteur Method Man.

Jenji Kohan, la créatrice du show Orange is the New Black, sert de productrice exécutive sur la série, comme c’était le cas sur GLOW, une autre série Netflix.

Teenage Bounty Hunters se veut complétement excentrique et humoristique dans ses situations absurdes. Les deux jeunes filles se découvrent quasiment des super pouvoirs quand elles s'aperçoivent qu'elles peuvent leurrer leurs cibles. Elles font preuves d'inventivité mais aussi de capacités physiques supérieures puisqu'elles ne sont pas les dernières venues quand il s'agit de jouer des poings.

Les évadés du Bounty

Teenage Bounty Hunters a été plutôt bien reçu par la critique qui a salué son originalité et son petit grain de folie. Les performances comiques des deux actrices principales sont efficaces et jouissives. Leur alchimie est palpable et on pourrait même presque croire qu'elles sont vraiment jumelles. Sur le ton, on pourrait la rapprocher de Daybreak, une série ado avec des zombies dans un monde apocalypse que Netflix a annulé après une seule saison pourtant prometteuse.

Et bien c'est le même destin que le service de streaming vient d'offrir à Teenage Bounty Hunters. On vient en effet d'apprendre par nos confrères de Deadline que le show des jumelles n'aura pas droit à une saison 2. Il faut dire que cette époque marquée par l'épidémie de Covid-19 n'est pas propice à l'optimisme et les tournages deviennent de plus en plus compliqués. Économiquement, Netflix a dû faire des choix ces dernières semaines pour savoir quels shows elle allait continuer de soutenir. Elle a décidé récemment de ne pas donner de suite à Dark Crystal : le temps de la résistance, AJ and the Queen, ou I'm not okay with this après une seule saison. Même chose pour sa série de science-fiction Altered Carbon après deux saisons.

Encore plus triste est le destin de la série GLOW sur le monde du catch féminin. Alors qu'elle devait se terminer avec une quatrième et dernière saison, Netflix a décidé de l'annuler, laissant les fans face au vide. Alors il existe toujours un espoir de la voir revivre, peut-être dans quelques années quand la situation sanitaire se sera améliorée, mais cette nouvelle est bien triste tellement la série était attachante et méritait une vraie conclusion.

La saison 1 de 10 épisodes de Teenage Bounty Hunters est disponible sur Netflix, tout comme les autres séries sus-citées.