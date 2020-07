Teenage Bounty Hunters : un trailer déjanté pour la série Netflix

D’après les premières images de "Teenage Bounty Hunters", la prochaine série Netflix s’annonce assez folle. Il ne faudra pas attendre trop longtemps avant de pouvoir la découvrir puisqu’elle débarquera sur la plateforme de streaming le 14 août prochain.

C'est quoi la série Teenage Bounty Hunters ?

Créée par Kathleen Jordan, Teenage Bounty Hunters sera centrée sur Sterling et Blair, deux jumelles de seize ans qui, après être tombées sur un fugitif dans leur lycée chrétien, décident de s’associer avec un chasseur de primes pour arrêter les délinquants d’Atlanta. Mais elles vont aussi devoir jongler entre leur vie « professionnelle » et leur vie privée d’adolescentes.

Ce sont Maddie Phillips et Anjelica Bette Fellini qui incarnent les jumelles dans Teenage Bounty Hunters, tandis que Kadeem Hardison joue Bowser Simmons, le chasseur de primes. Au casting de la série, on retrouvera aussi Virginia Williams, Mackenzie Astin, Shirley Rumierk, Myles Evans, Devon Hales, Spencer House et le rappeur et acteur Method Man. Jenji Kohan, qui a notamment créé Orange is the New Black, sert de productrice exécutive sur la série, comme c’était le cas sur GLOW.

Des premières images folles pour Teenage Bounty Hunters

La bande-annonce de Teenage Bounty Hunters annonce une série complètement excentrique qui devrait faire la part belle aux situations cocasses, sans négliger l’action. Les deux jumelles s’y trouvent un vrai talent pour le travail de chasseuses de primes, et se mettent en tête de devenir les meilleures d’Atlanta dans leur domaine. Couvertes par leur employeur, qui prétend les avoir embauchées dans sa boutique de yaourts, elles cachent à leurs parents leur activité secondaire. Elles ne semblent pas non plus avoir tant de problèmes que ça à gérer aussi leur vie de lycéennes. Mais garder le secret de leur double activité auprès de tous ceux qu’elles connaissent devrait poser des problèmes, et nous offrir des situations pleines d’humour. Les images dévoilées promettent aussi de nombreuses scènes d’action, puisqu’on y voit plusieurs affrontements entre les deux sœurs et leurs « proies ». Le décalage entre la personnalité des jumelles et leur environnement, dans le lycée chrétien élitiste où elles étudient, devrait aussi donner lieu à des situations absurdes.

Que peut-on espérer de Teenage Bounty Hunters ?

L’intrigue originale de Teenage Bounty Hunters s’annonce comme l’une de ses principales forces, et devrait attirer plus d’un utilisateur de Netflix. Le concept original de la série s’annonce intrigant, et les images dévoilées promettent un show qui devrait jongler habilement entre humour et action. Mais ce n’est pas le seul argument dont dispose la production Netflix. Les interprètes des deux sœurs, Maddie Philips et Anjelica Bette Fellini, s’en donnent aussi à cœur joie dans ces images, et leur enthousiasme promet des personnages colorés qui devraient rendre la série encore plus intéressante à suivre.