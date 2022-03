Tekken Bloodline : Netflix dévoile le premier trailer de son adaptation en série animée

Courant 2022, la plateforme Netflix va diffuser « Tekken: Bloodline », une série animée dérivée de l'univers emblématique de cette licence vidéoludique de combats. Elle se concentrera sur le passé de Jin Kazama, l'un des plus célèbres combattants de la franchise.

Tekken : une référence en la matière

Tekken est une référence absolue en matière de jeux vidéo de combats. Le tout premier jeu remonte à 1994, produit par Namco, pour des bornes d'arcade. Rapidement, le jeu rencontre un engouement tel que la saga est développée sur d'autres supports, à commencer par la Playstation. La licence est également portée sur les X-Box, sur les PC ou même sur les téléphones portables avec le récent jeu Tekken Mobile sorti en 2018. C'est ainsi plus d'une dizaine de jeux Tekken qui ont vu le jour. Mais seulement 7 épisodes sont canon. La licence a même rencontré une autre saga culte le temps d'un crossover inédit en 2012 : Street Fighter X Tekken.

Tekken 7 ©Namco

Décidément, les adaptations de jeux vidéos ont le vent en poupe ces derniers temps. Sony a en effet produit un nouveau film Resident Evil, et une adaptation inédite de Uncharted. Netflix, de son côté, préfère capitaliser sur l'animation. La plateforme a déjà en effet adapté plusieurs jeux vidéos en séries d'animation comme Resident Evil, Castlevania ou encore Dota 2. C'est maintenant au tour de Tekken d'être au centre de ces transpositions en série animée.

Netflix à l'attaque de la licence

Sobrement baptisée Tekken : Bloodline, cette future série animée sera un préquel à la licence des jeux vidéo. Le synopsis et le teaser se concentrent sur la jeunesse de Jin Kazama, l'un des personnages phares de la licence. Ce dernier n'est pas encore le grand combattant que les gamers connaissent. Le récit racontera comment Jin Kazama va partir dans une quête vengeresse pour retrouver le démon qui a détruit sa vie. Grâce aux enseignements de sa mère Jun Kazama et de son grand-père Heihachi Mishima, le jeune Jin Kazama part avec de bonnes bases pour participer au King of Iron Fist Tournament.

Tekken : Bloodline ©Netflix

Netflix a partagé un premier trailer de cette future série animée. Des images qui annoncent également l'apparition d'autres personnages comme Leroy Smith, King, Paul Phoenix ou encore Ogre. Ce n'est pas la première fois que Tekken s'exporte vers d'autres médias. La licence a déjà eu quelques adaptations en téléfilms d'animation, et a même été transposée en 2010 dans un film tourné en live action : TEKKEN. Quant à la série Bloodline, celle-ci n'a pas encore de date de sortie arrêtée mais devrait voir le jour courant 2022.