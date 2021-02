Terminator : une série animée en développement du côté de Netflix

La franchise "Terminator" sera bientôt de retour et ce sera sous la forme d'une série animée pour le compte de Netflix.

Terminator : un passé trop lourd

Terminator a été lancé par James Cameron en 1985, créant avec le T-800 incarné avec brutalité par Arnold Schwarzenegger un des ennemis les plus marquants du cinéma. On se souvient de l'impressionnante carcasse robotique quand il perd son apparence humaine. Cet œil rouge et cette dentition métallique, on en frémit encore. Le réalisateur fait encore mieux quelques années après avec Terminator 2 : le jugement dernier, qui reste encore aujourd'hui un des sommets du film d'action et de science-fiction.

T-800 ( Arnold Schwarzenegger) - Terminator 2 : le jugement dernier ©Skydance

Difficile de passer derrière un tel chef-d’œuvre, et ce ne sont pas les 4 suites qui nous diront le contraire. Même si elles ont des qualités, aucune n'a réussi à retrouver la maestria du deuxième épisode. Terminator : Dark Fate, sorti en 2019, a tenté de se rapprocher de lui en faisant revenir son trio Arnold Schwarzenegger/Linda Hamilton/Edward Furlong mais le public n'a pas répondu présent. Le film de Tim Miller avait pourtant un budget conséquent de 200 millions de dollars. La suite de l'aventure au cinéma semble donc plutôt compromise, même si l'univers n'est pas prêt de disparaître.

Y a de l'animation !

La franchise Terminator n'est en effet jamais très loin des fans. Il y a eu des bandes-dessinées, des jeux vidéo et de nombreux romans qui ont élargi la mythologie de cette fin du monde annoncée. Aujourd'hui, ce sont nos confrères de Deadline qui annoncent que Terminator connaîtra bientôt une adaptation en série animée. Elle sera produite et diffusée par Netflix qui n'en finit plus d'adapter les films en animation. Le service de streaming a en effet déjà donné naissance à Fast and Furious : les espions dans la course , Jurassic Park : la colo du crétacé et bientôt Pacific Rim : The Black.

Cette première incursion dans l'animation de Terminator sera supervisée par Mattson Tomlin, scénariste de The Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson. L'Américain s'est dit honoré que Netflix et Skydance lui donnent l'opportunité de travailler sur une telle franchise culte. Il semblerait en plus qu'il ait une assez large marge de manœuvre puisqu'il souhaite créer le show "d'une manière qui brise les conventions, subvertit les attentes et a de vrais tripes". Tomlin a fêté la nouvelle en partageant un GIF humoristique du T-800.

Est-ce une information sur le contenu des épisodes à venir ? On voit en tout cas très mal comment une série Terminator pourrait se passer de la présence du robot culte. Aucune information officielle n'a été donnée quant à l'histoire ou à une date de diffusion sur Netflix. Si ce sera la première série animée, ce ne sera néanmoins pas la première série à arriver sur nos petits écrans.

"Sarah Connor ? Non, c'est annulé."

En 2008, la franchise a fait une première incursion à la télévision avec Terminator : les chroniques de Sarah Connor. On y suivait les tribulations de l'héroïne et de son fils John après les événements décrits dans le deuxième long-métrage. Le rôle principale était tenu par Lena Headey, pas encore starifiée par Game of Thrones. La série diffusée sur la Fox ne dura que 2 saisons pour un total de 31 épisodes. Son manque d'audience a scellé son sort et provoqué son annulation. Les fans de la saga ont ainsi à espérer que cette nouvelle série animée dure elle plus longtemps.