La série Terminator de Netflix se dévoile avec une bande-annonce sublime

Netflix a dévoilé un premier teaser de "Terminator Zero", la série d'animation issue de l'univers créé par James Cameron. Le show sera disponible sur la plateforme le 29 août.

Terminator Zero, la première série d'animation de la saga

La saga Terminator sera bientôt de retour sur les écrans. Pas avec un film, mais avec une série d'animation. Après six longs-métrages, dont on retiendra surtout les deux premiers opus de James Cameron, ainsi que la série Terminator : Les Chroniques de Sarah Connor, Netflix s'apprête à lancer Terminator Zero. Un anime produit par Production I.G et Skydance Television et qui se déroulera au Japon, en 1997.

En effet, si en 2022 la guerre entre les machines et les humains fait rage, une soldat va être envoyée dans le passé pour changer le destin de l'humanité. Son objectif sera de retrouver Malcolm Lee, un scientifique de Cortex Industries travaillant sur une I.A capable de rivaliser avec Skynet. Mais comme c'est souvent le cas dans la franchise Terminator, une machine sera aussi envoyée dans le passé pour l'éliminer...

Un premier teaser pour la série Netflix

Ainsi, même si au niveau de l'histoire Terminator Zero ne devrait pas révolutionner la saga, le choix du Japon paraît pertinent, tout comme celui de l'animation pour donner vie à tout cela. En atteste la bande-annonce (vidéo en une d'article) dévoilée par Netflix, qui permet de se faire une idée de l'ambiance sombre du show.

En effet, ces images n'aident pas vraiment à comprendre davantage l'histoire. On peut néanmoins voir plusieurs machines impliquées, dont un Terminator qu'affrontera l'héroïne. On devrait également naviguer entre 1997 et 2022 pour voir les conséquences de la guerre. À voir si ce récit apportera un véritable plus à la saga. Mais au moins, la réalisation, qu'on doit à Masashi Kudō (Bleach).

Du côté du casting vocal, Timothy Olyphant sera le Terminator tandis que l'héroïne Eiko, qu'on entend dans cette vidéo, sera incarnée par Sonoya Mizuno (Ex machina). André Holland (Malcolm Lee) et Rosario Dawson (Kokoro) s'ajoutent à la distribution. Les huit épisodes de Terminator Zero seront mis en ligne sur Netflix le 29 août.