Tessa Thompson va produire la série The Left Right Game pour Amazon

De plus en plus de fictions audio voient le jour : parmi elles, The Left/Right Game connaît un succès mérité, tant et si bien que cette oeuvre déroutante et prenante va avoir droit à une adaptation au format série.

Après une bataille effrénée, Amazon a réussi à mettre la main sur les droits d'adaptation de The Left Right Game. Les studios américains ont conclu un accord moyennant des millions de dollars pour porter à l'écran ce podcast mêlant mystère et science-fiction.

Jeu dangereux

Pour les moins familiers du concept, The Left Right Game prend la forme d'une série audio : les épisodes sont disponibles sur des applications type iTunes. Et au vu des commentaires, le binge-listening est de mise ! L'histoire tourne autour d'une journaliste idéaliste qui essaie de percer dans un milieu difficile. Pour y parvenir, elle suit un groupe d'explorateurs branchés paranormal qui semblent obsédés par un jeu bien connu, le Left/Right Game. Leur voyage va la conduire dans un monde surnaturel auquel ils auront bien du mal à faire face. Parviendront-ils à y survivre ?

En tout cas, le parti-pris est malin puisque le podcast prend la forme du journal de bord de la reporter, un an avant sa disparition. C'est l'un de ses anciens camarades de lycée qui les écoute, proposant une expérience immersive hors du commun.

Des guests prestigieux

La voix de la journaliste est celle de la talentueuse Tessa Thompson, vue récemment dans Endgame et Westworld. L'interprète de Valkyrie a même tenu le rôle principal du dernier Men In Black, aux côtés de Chris Hemsworth. Le podcast a été créé par Jack Anderson et réalisé par Emma Tammi. Sa plage de diffusion s'étend du 23 mars au 25 mai, à raison d'un épisode par semaine. Selon Deadline, c'est Anderson qui devrait adapter l'oeuvre sur les écrans. Il tiendra aussi le rôle de producteur avec Thompson. Pour l'instant, on ne sait pas si cette dernière reprendra son rôle dans la série Amazon, mais on l'espère vivement !

Ce n'est pas la première fois qu'une série audio de chez QCode productions est adaptée de la sorte. En février dernier, on a appris que le podcast Carrier allait devenir un long-métrage. La star du programme, Cynthia Erivo, sera d'ailleurs de la partie ! Toujours d'après Deadline, plusieurs autres adaptations sont actuellement en développement, et pas des moindres... Dans le catalogue de QCode, on trouve notamment Blackout, avec le comédien oscarisé Rami Malek ou encore Gaslight, portée par la jeune Chloë Grace Moretz.

Alors, aurez-vous la curiosité de tenter la série audio de Tessa Thompson avant qu'elle ne sorte sur petit écran ?