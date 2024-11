On a classé les meilleurs épisodes de Thanksgiving de Friends, en toute objectivité

Thanksgiving, fête phare des États-Unis célébrée ce 28 novembre, inspire famille, partage et culture populaire. Découvrez notre classement des neuf meilleurs épisodes de Thanksgiving dans "Friends" pour revivre les moments les plus hilarants et touchants de la série.

C'est quoi Thanksgiving ?

Ce 28 novembre, les États-Unis célèbrent l’une de leurs fêtes les plus emblématiques : Thanksgiving. Observée le quatrième jeudi de novembre, cette journée trouve ses origines dans le 17ᵉ siècle, lorsqu’un repas fut partagé entre les pèlerins et les autochtones pour remercier les bonnes récoltes. Depuis, Thanksgiving est devenu synonyme de gratitude, de famille, et bien sûr, de repas copieux.

Les traditions incluent souvent un grand festin autour d’une dinde farcie, accompagné de purée de pommes de terre, de sauce aux canneberges, et de tartes au potiron. C’est aussi l’occasion pour les familles de se réunir, de regarder des matchs de football américain ou la célèbre Macy’s Thanksgiving Parade. Cette fête incarne une pause dans le tumulte de l’année pour célébrer les liens humains et la générosité.

Mais Thanksgiving ne s’arrête pas aux tables et aux téléviseurs : elle est également omniprésente dans la culture populaire américaine. Les séries télévisées en ont fait un rituel, capturant les rires, les drames et les moments de partage typiques de cette fête. Parmi elles, Friends est devenue une véritable référence : avec pas moins de neuf épisodes consacrés à Thanksgiving, la série a réussi à mêler traditions et humour dans des épisodes devenus cultes.

Voici notre classement des meilleurs épisodes de Thanksgiving de Friends, pour un voyage nostalgique dans l’univers chaleureux et hilarant de la bande la plus célèbre de New York.

Le classement (objectif) des meilleurs Thanksgiving de Friends

1. Saison 5, Épisode 8 – "Celui qui avait des souvenirs difficiles à avaler"

Pourquoi c’est culte ?

Cet épisode est une masterclass de comédie. Les amis se remémorent leurs pires souvenirs de Thanksgiving : Monica apprend que Chandler l’a traitée de "grosse", ce qui la pousse à perdre du poids, mais l’histoire tourne mal lorsqu’elle lui coupe accidentellement un orteil l’année suivante. La cerise sur la dinde ? Monica dansant avec une dinde sur la tête, lunettes incluses, pour faire rire Chandler, qui lui déclare son amour.

2. Saison 6, Épisode 9 – "Celui qui s'était drogué"

Pourquoi c’est culte ?

L’épisode des grandes révélations ! Les parents de Ross et Monica rejoignent le dîner, et Ross accuse Chandler de fumer de la marijuana pour cacher que c’était lui. Pendant ce temps, Rachel prépare un dessert improbable : un diplomate anglais avec… du bœuf. Phoebe ajoute une touche d’étrangeté en rêvant de Jack Geller comme son "âme sœur".

3. Saison 3, Épisode 9 – "Celui pour qui le foot c'est pas le pied"

Pourquoi c’est culte ?

Les Geller prennent les choses (trop) au sérieux : Monica et Ross organisent un match de football américain en souvenir de leur enfance et se disputent la fameuse "Geller Cup", un trophée ridicule fabriqué à partir d'un jouet "Troll". De leur côté, Joey et Chandler tentent maladroitement de séduire une spectatrice néerlandaise.

4. Saison 8, Épisode 9 – "Celui qui avait fait courir la rumeur"

Pourquoi c’est culte ?

Brad Pitt brille dans cet épisode : il joue Will, un ancien camarade de lycée de Ross et Monica, invité au dîner de Thanksgiving. Will avoue qu’il détestait Rachel au point de lancer une rumeur absurde à son sujet. Rachel, bien sûr, est outrée.

5. Saison 1, Épisode 9 – "Celui qui parle au ventre de sa femme"

Pourquoi c’est culte ?

Premier Thanksgiving de la série. Monica prépare un dîner pour tout le groupe, mais la situation dégénère quand tout le monde monte sur le toit pour voir Underdog, un ballon géant, s’échapper pendant la parade. Résultat : ils se retrouvent enfermés dehors et le dîner brûle.

6. Saison 7, Épisode 8 – "Celui qui n'aimait pas les chiens"

Pourquoi c’est culte ?

Chandler avoue qu’il n’aime pas les chiens, ce qui choque tout le groupe. Pendant ce temps, Ross tente de mémoriser les 50 États américains, devenant de plus en plus obsédé par son défi. Joey, quant à lui, met Monica dans une position délicate en révélant que Rachel est amoureuse de Tag.

7. Saison 9, Épisode 8 – "Celui qui était vexé"

Pourquoi c’est culte ?

Amy (Christina Applegate), la sœur superficielle de Rachel, débarque pour Thanksgiving et insulte presque tout le monde. Elle se dispute avec Rachel sur la garde d’Emma en cas d’accident, pendant que Monica protège sa vaisselle en porcelaine avec une vigilance excessive.

8. Saison 10, Épisode 8 – "Celui qui ratait Thanksgiving"

Pourquoi c’est culte ?

Monica et Chandler décident de ne pas organiser Thanksgiving pour se concentrer sur l’adoption, mais devant l'insistance du groupe, ils craquent et préparent un beau repas. Mais les quatre autres arrivent en retard, et Monica et Chandler décident de les priver de repas en les enfermant dans le couloir, ce qui donne lieu à la séquence hilarante des "têtes flottantes". Une scène touchante clôt l’épisode quand Monica et Chandler apprennent qu’ils seront parents.

9. Saison 4, Épisode 8 – "Celui qui était dans la caisse"

Pourquoi c’est culte ?

Après avoir embrassé la petite amie de Joey, Chandler décide de se punir en restant enfermé dans une boîte pendant le dîner de Thanksgiving pour prouver son amitié. Pendant ce temps, Monica se blesse à l’œil et se rapproche du Dr Richard Burke Jr.