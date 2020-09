The 100 : découvrez les images apocalyptiques du dernier épisode de la série

"The 100" fera ses adieux ce mercredi 30 septembre sur The CW. Pour l’occasion, la chaîne américaine vient de mettre en ligne une bande-annonce du dernier épisode de la série. Attention car cet article contient des spoilers sur la septième saison de "The 100" !

Des délinquants au cœur d’un nouveau monde dans The 100

L’intrigue de The 100 se déroule dans le futur. À la suite d’une Troisième Guerre Mondiale, qui a engendré une apocalypse nucléaire, les 318 survivants recensés de la Terre se réfugient dans des stations spatiales. Ils parviennent alors à s’y construire une nouvelle vie et à se reproduire, et finissent par atteindre le nombre de 4000. Mais 97 ans plus tard, l’état du vaisseau mère de la colonie s’est considérablement dégradé, et est devenu un habitat potentiellement dangereux. Une centaine de délinquants envoyés en prison au fil des années est alors choisie comme cobayes pour redescendre sur Terre, afin de découvrir si elle est de nouveau habitable. Dès leur arrivée, le groupe découvre alors un monde complètement différent de l’ancienne Terre, dangereux mais fascinant.

The 100 a été développé par Jason Rothenberg, qui s’est directement inspiré des romans éponymes de Kass Morgan, dont le premier opus a été publié en 2013. La série est portée par Eliza Taylor dans le rôle de Clarke Griffin, Bob Morley dans celui de Bellamy Blake, Marie Avgeropoulos, qui y joue sa sœur, Octavia, ou encore Lindsey Morgan, qui prête ses traits à Raven Reyes.

L’affrontement final se prépare dans la bande-annonce du dernier épisode de The 100

Pour promouvoir la sortie du dernier épisode de The 100, intitulé The Last War en VO, The CW a fait monter l’attente en dévoilant une bande-annonce. Et celle-ci tease l’affrontement à venir entre les deux principaux camps. On y découvre aussi des images des autres intrigues de l’épisode. ATTENTION SPOILER !

Les enjeux de The Last War sont à la fois multiples et passionnants. Depuis l’épisode de la semaine dernière, de nombreux personnages importants sont à la porte de la mort. Raven, Jackson, et Murphy sont dans une course contre la montre pour empêcher Emori de succomber à ses blessures, et nous avons découvert que Madi a perdu de nombreuses capacités cérébrales. Clarke et Octavia ont failli la tuer, mais elles ont été interrompus par Levitt, qui a découvert que Cadogan a obtenu le code.

Et au vu du nombre de morts importantes auxquelles on a pu assister cette saison, il serait très surprenant que d’autres personnages principaux ne laissent la vie dans ce dernier épisode. Ils rejoindraient alors entre autres Gabriel, Diyoza et Bellamy parmi les héros à ne pas avoir survécu au dernier chapitre de The 100. Savoir lesquels des principaux protagonistes restants mourront est l’une des questions majeures que l’on se pose avant que The CW ne dévoile The Last War.

Un préquel de The 100 après la fin de la série principale ?

Si les fans diront au revoir à The 100 après le dernier épisode de la saison 7, ils devraient avoir l’occasion de plonger de nouveau dans l’univers découvert en 2014. The CW prépare un spin-off préquel qui n’a pas encore de titre. L’intrigue se déroulera cette fois 97 ans avant les événements du premier épisode de The 100, et donc juste après la destruction de la Terre par l’apocalypse nucléaire. On y suivra la poignée de survivants qui tentent de construire une nouvelle société, qui finira par engendrer les Natifs que l’on connaît.

The CW n’a pour le moment commandé qu’un pilote du prequel, mais si le succès est au rendez-vous, une série entière suivra. C’est toujours Jason Rothenberg qui est aux manettes de l’épisode pilote, et on peut imaginer que ce sera aussi le cas du show entier s’il vient bien à voir le jour.