The 100 : le tournage de la dernière saison a pu se terminer

Bonne nouvelle pour les fans de "The 100". Alors que beaucoup d’autres tournages ont du être suspendus, la série a pu terminer la production de sa septième et dernière saison, que l’on pourra donc découvrir bientôt.

Kim Shumway, l’une des productrices et scénaristes de la série, a annoncé la fin du tournage de la septième saison de The 100 sur son compte Twitter, en remerciant les acteurs et toutes les équipes de production. Elle a précisé que pour la dernière scène, pas moins de trois des réalisateurs et six des scénaristes récurrents de la série étaient présents pour apporter leur touche derrière la caméra.

Diffusée sur CW, The 100 se déroule dans le futur, après une apocalypse nucléaire causée par l’Homme. Au début de la série, les 318 survivants recensés sur la planète trouvent refuge dans des stations spatiales, réussissant à se reproduire jusqu’à atteindre le nombre de 4000. Mais à peine 100 ans plus tard, les conditions du vaisseau principal se dégradent, et certains sont donc forcés de retourner sur Terre pour tester les chances de survie. Pour cela, une centaine de jeunes délinquants sont choisis comme cobaye, et ils se retrouvent plongés dans un environnement hostile dès leur arrivée.

Lors de la sixième saison, dévoilée l’année dernière, les 100 étaient d’abord dans sommeil cryogénique, voyageant ainsi pendant plus de cent ans. Après s’être réveillés sur une nouvelle planète, ils se mettaient à l’explorer, et tombaient sur ses habitants pacifistes, emmenés par un certain Russell. Comme depuis le début de la série, de nombreux héros allaient laisser la vie sur la planète en question. L’intrigue de la septième saison reprendra donc là où celle de la sixième saison s’était terminée.

Les principaux acteurs de retour pour le final de la série

Au niveau du casting, on retrouvera donc tous les principaux survivants des précédentes saisons dans les derniers épisodes, qui viendront conclure l’histoire entamée en 2014 sur le petit écran.

Malgré le sort d’Octavia dans la sixième saison, Jason Rothenberg, le créateur de la série, a assuré que son interprète, Marie Avgeropoulos, reviendrait dans la suite, que ce soit pour des flash-backs ou pour un retour dans la continuité de l’intrigue. Entre autres, Chuku Modu reprendra aussi son rôle de Gabriel et J. R. Bourne celui de Russell, tandis que Lindsey Morgan retrouvera son personnage de Raven et que Bob Morley prêtera encore ses traits à Bellamy.

Deux nouveaux venus feront aussi leur apparition dans la série. Alaina Huffman jouera Nikki, décrite comme une voleuse et une tueuse, et Chad Rook interprétera Hatch, un détenu beaucoup plus inoffensif, qui cherche à bâtir une meilleure vie pour ceux qu’il aime.

La dernière saison de The 100 sera diffusée à partir du 20 mai prochain sur CW.