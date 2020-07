The 100 : les acteurs donnent leurs meilleurs épisodes pour se lancer dans la série

La saison 7 de "The 100" est actuellement en pause après la diffusion de l'épisode 9. La série devrait revenir sur la CW à partir du 5 août. En attendant, des membres du casting ont donné leurs épisodes favoris à bingewatcher pour ceux qui voudraient découvrir le show.

The 100, l'ultime saison

Lancée en 2014, The 100 fait partie des séries phares de la CW. Le concept de départ veut qu'après une apocalypse les derniers survivants de la Terre se sont réfugiés dans l'espace. Après un siècle, la planète doit a priori être à nouveau habitable. Les personnes au pouvoir décident alors d'envoyer les jeunes délinquants sur Terre pour préparer leur retour. Mais à l'arrivée de ces derniers, ils découvrent une population déjà installée.

Depuis le 15 juillet, avec la diffusion de l'épisode 9 de la saison 7, The 100 est en pause. Pas de nouveaux épisodes pour le moment, il faudra donc patienter un peu avant de pouvoir découvrir la deuxième partie de cette dernière saison, prévue à partir du 5 août. En attendant, il y a toujours la possibilité de revoir d'anciens épisodes, ou carrément de se lancer enfin dans la série pour ceux qui ne l'aurait pas déjà fait. C'est dans cette optique que des membres du casting (plus précisément Marie Avgeropoulos, Richard Harmon, Tasya Tele et JR Bourne) sont revenus (via EW) sur leurs épisodes préférés du show.

Quels sont les meilleurs épisodes à regarder ?

Pour Richard Harmon, l'interprète de Murphy, c'est assez facile à trouver. S'il y a un épisode à voir dans la série, c'est bien l'épisode 4 de la saison 1. Un épisode important puisque c'est, d'après lui, à partir de cet épisode que The 100 a commencé à se montrer plus sombre. En effet, si le tout début de The 100 ressemble à une "simple" série pour adolescents, après quelques épisodes on se rend compte d'un vrai potentiel. L'acteur choisit également l'épisode 12 de la saison 2 qui présente Emori (la compagne de Murphy), ainsi que l'épisode 2 de la saison 6. Dans celui-ci, Clarke et son groupe deviennent fous à cause d'une éclipse. Mais pas Murphy, qui pour une fois n'est pas le "taré de la série" comme il le dit lui-même.

Pour Tasya Tele, qui joue Echo, son choix se porte sur l'épisode 13 de la saison 1. Bien qu'elle n'était pas encore présente dans la série (Echo arrive à partir de la saison 2), elle justifie ce choix du fait qu'à partir de là, la série approfondie sa mythologie en présentant davantage les Natifs (Grounders en VO). C'est en effet autour d'eux que beaucoup de choses se jouent dans la série au fil des saisons. A cet épisode la comédienne ajoute l'épisode 1 de la saison 4, ainsi que l'épisode 10 de cette même saison. Un épisode mis en avant également par Marie Avgeroupoulos (Octavia), puisqu'il s'agit de l'épisode du Conclave final, où les champions de chaque clan doivent s'affronter. Un concentré d'action dans lequel Octavia se montre particulièrement badass.

Dans le même genre, Marie Avgeroupoulos ajoute l'épisode 2 de la saison 5, qui montre là aussi Octavia à un stade important de sa caractérisation puisque c'est le moment où elle devient Blodreina après un nouveau combat sanglant. Et pour rester toujours dans les scènes d'action, Marie Avgeroupoulos conseille l'épisode 9 de la saison 6 où Octavia se bat face à elle-même. Un épisode complexe à tourner pour elle puisqu'il lui a fallu apprendre la chorégraphie du combat de deux points de vues.

Enfin, si JR Bourne (Russel) est du genre à conseiller de bingewatcher la série de l'épisode 1 jusqu'à la fin, il met tout de même en avant l'épisode 4 de la saison 6 qui permet de découvrir son personnage et un nouvel univers avec Sanctum. Un lieu totalement différent de ce qu'on avait pu voir jusque-là dans la série.

