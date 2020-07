The 100 : les anciens acteurs font leurs adieux à la série

A l'occasion de la Comic-Con@Home, l'équipe de "The 100" s'est réunie pour discuter de la série de l'ultime saison actuellement en diffusion aux Etats-Unis. Petite surprise, d'anciens membres du casting, dont Alycia Debnam-Carey, sont apparus pour remercier les fans.

L'histoire de The 100

The 100 se déroule dans un monde post-apocalyptique. Après un holocauste nucléaire, les derniers survivants de la Terre se réfugient dans l'espace sur une station spatiale. Durant presque un siècle ils vivent avec des règles strictes, telles que la limite d'un enfant par famille, ou la prison pour les mineurs qui commettraient un crime. Ainsi, pour s'assurer que la Terre est vivable, après 97 ans, le gouvernement envoie 100 jeunes criminels chargés de préparer le retour du reste de la population. Mais assez vite ces derniers se rendent compte que si la planète est habitable, ils ne sont pas les seuls à être présents.

Au fil des saisons, des clans se sont formés et des combats ont été menés. Et tous les personnages n'ont pas survécu - dès la première saison. Les fans de la série ont donc souvent été surpris devant des morts inattendues. On pense notamment à la disparition de Lexa, l'un des personnages les plus appréciés du public.

May we meet again

A l'occasion de la Comic-Con@Home, un panel réunissant une partie du casting a été mis en ligne sur Youtube. Une longue vidéo dans laquelle les interprètes et le showrunner ont longuement discuté de la série et de la saison 7 en cours. Mais puisque The 100 s'arrêtera définitivement à l'issue des derniers épisodes de la saison, la production a voulu marquer le coup en faisant intervenir d'anciens acteurs et actrices pour adresser un dernier message aux fans et aux équipes de la série, tout en évoquant leur expérience.

On retrouve ainsi à partir de 23min40 Sara Thompson, apparue dans la saison 6 en tant que Josephine, et Chelsey Reist (Harper) qui remercient les fans pour leur soutien. Il en va de même pour Eli Goree (Wells), disparu dès la première saison, tandis que Christopher Larkin en a profité pour ressortir son audition de 2013 pour le rôle de Monty avant de conclure (comme le reste de l'équipe) par la fameuse phrase : "May we meet again" ("Puissions-nous nous retrouver"). Mais le moment qui devrait marquer le plus les fans est le message d'Alycia Debnam-Carey. Comme dit plus haut, la disparition de son personnage, Lexa, n'a pas plu à tout le monde tant elle avait marqué les esprits. Beaucoup ont même réclamé un spin-off sur elle - mais il est peu probable que cela se fasse. Dans tous les cas, la voir à nouveau être impliquée dans The 100, même par un simple message d'adieu, fait plaisir. On vous laisse en profiter dans la vidéo disponible ci-dessous :