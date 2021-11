The 100 : mauvaise nouvelle pour le spin-off de la série

La série "The 100", arrêtée en juillet 2020, devait avoir un prequel. Finalement, la CW a décidé de ne pas donner suite. Il n'y aura donc pas de spin-off et il faudra se contenter des sept saisons de la série principales.

L'histoire de The 100

Lancée en 2014 sur la chaîne américaine The CW, The 100 s'est terminée après sept saisons en 2020. La série se déroulait dans un monde post-apocalyptique où la Terre a été ravagée par une apocalypse nucléaire. En conséquence, un groupe s'est réfugié sur une station spatiale et a continué de vivre. 97 ans plus tard, l'Arche étant trop peuplée, les dirigeants envoient cent jeunes délinquants sur Terre pour s'assurer que la planète est à nouveau habitable. Parmi eux on retrouve Clarke, Octavia ou encore Bellamy, qui seront les personnages principaux durant toute la série.

The 100 ©The CW

The 100 a commencé comme une série teen un peu basique et a évolué vers quelque chose de plus profond au fil des épisodes. Les personnages ont rapidement grandi à force de devoir se confronter à des situations toujours plus dures et complexes. On pense aux décisions difficiles prises par Clarke dès la première saison, ou encore à Octavia devenue une véritable guerrière et confrontée à un véritable enfer dans le bunker de la saison 5. Il y a eu des rebondissements, des personnages ont changé de camps et notre rapport à eux a souvent été mis à mal. C'est probablement l'une des raisons de son succès, mais également la cause de certaines critiques.

Un prequel annulé

Néanmoins, le show avait suffisamment passionné pour se constituer une solide fan base. A tel point que la CW a envisagé d'élargir l'univers de The 100 avec un prequel. Un épisode pilote a même été diffusé durant la dernière saison de la série principal. Malheureusement, ce spin-off supposé se dérouler juste après l'apocalypse et être centré sur les survivants présents sur Terre, ne va finalement pas avoir lieu. Comme l'annonce TV Line, la CW a décidé de ne pas donner suite.

The 100 ©The CW

Il n'y aura donc pas de spin-off de The 100. Il faudra se contenter de la série principale et de ses sept saisons. A moins que la CW et le créateur Jason Rothenberg aient une autre idée en tête. On sait que beaucoup de fans auraient aimé voir une série centrée sur Lexa. Rien n'était prévu à ce sujet mais suite à cette annulation du prequel, on peut toujours se mettre à espérer à nouveau. En attendant une éventuelle prise de parole de la production sur d'autres projets autour de The 100, vous pouvez toujours revoir la série sur Netflix. On vous invite également à (re)lire ici notre gros plan.