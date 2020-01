The 100 : on connaît le titre du spin-off

Alors que la saison 7 de « The 100 », qui sera la dernière, devrait débarquer aux Etats-Unis dans quelques mois, le spin-off annoncé se développe dans le plus grand des secrets. Les informations dessus sont encore minces. Mais on sait au moins le titre de cette série dérivée.

En 2020, la CW va mettre un terme à deux gros morceaux de sa programmation. D’abord, il y a eu Arrow, la série super-héroïque qui vient de se terminer après huit saisons. L’autre, c’est évidemment The 100, qui s’arrêtera après une septième et ultime saison, dont la diffusion devrait débuter en milieu d’année. Mais pas de panique. Que ce soit pour les fans d’Arrow ou de The 100, la chaîne américaine a déjà prévu des séries dérivées. Si c’est une habitude pour Arrow (avec le Arrowverse), pour The 100, ce sera le premier spin-off.

Un titre étonnant et mystérieux pour le spin-off de The 100

On sait pour le moment assez peu de choses sur ce spin-off, si ce n’est qu’il se déroulera bien avant la première série, au moment de l’apocalypse qui obligea les humains à se réfugier dans l’espace pour un voyage de quasiment cent ans. On suivra une bande de survivants restés sur Terre et qui tenteront de s’en sortir après les explosions nucléaires. Bref, une situation plus ou moins similaire de ce qu’on connaissait déjà avec The 100 (sur les premières saisons), à savoir un groupe réduit qui tente de reconstruire une société.

Outre ce résumé, on apprend désormais grâce à TV Line le titre de ce spin-off. Pour le moment, celui-ci sera titré Anaconda… Et là, on avoue avoir un paquet de blagues de mauvais goût qui nous viennent à l’esprit, mais qu’on gardera pour nous. A part ça, il n’y a pour le moment pas grand chose à dire. Ce titre ne donnant pas vraiment d’indications supplémentaires.

Reste que pour le moment ce spin-off n’est pas forcément le plus engageant. Tout ce qu’on peut espérer, c’est qu’il parvienne à se démarquer pour nous proposer quelque chose de nouveau. Attendons donc avant de juger l’Anaconda. Et dans tous les cas, il y aura déjà la fin de The 100 à encaisser avant de passer à autre chose.