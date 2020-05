"The 100" est de retour aux Etats-Unis sur la CW. Le premier épisode de la saison 7 a été diffusé et déjà une disparition d'un personnage a surpris les fans. Si vous n'avez pas vu l'épisode, attention, SPOILERS !

La saison 7 de The 100 a débuté le 20 mai aux Etats-Unis. Une saison très attendue par les fans puisqu'il s'agit de la dernière de la série. Un dernier tour de piste pour le show de CW qui s'annonce encore une fois riche en rebondissements, comme en atteste le premier épisode diffusé. Attention, SPOILERS !

Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour que The 100 prenne les spectateurs par surprise. Dès les premiers instants on découvre Bellamy terrassé après avoir vu sa sœur Octavia s'évaporer littéralement après avoir reçu un coup de couteau. En pleur, le garçon n'a pas le temps de faire son deuil ni de bien comprendre ce qu'il s'est passé, puisqu'il est aussitôt attaqué par une force invisible. On comprendra qu'il s'agit de quelqu'un avec un camouflage optique, qui assomme Bellamy et le traîne dans la forêt. Ainsi le personnage disparaît sous les yeux d'Echo qui ne peut rien faire.

Bellamy mis de côté pour quelques temps

Cette manière d'écarter totalement Bellamy du premier épisode a pour le moins étonné les fans. Mais le showrunner Jason Rothenberg n'a pas tardé à donner quelques explications auprès de TV Line, pour justifier ce choix scénaristique.

Bob a demandé à prendre un peu de repos cette saison, et nous l'avons honoré. Nous avons pu écrire autour de cela.

Ce serait donc l'interprète de Bellamy, Bob Morley, qui aurait préféré avoir moins de temps à l'écran. Néanmoins, qu'on se rassure, il sera bien présent dans cette saison 7. Rothenberg a assuré qu'on le reverra mais que, d'abord, sa disparition devra "jouer un rôle important dans la saison".

C'est le mystère que les gens essaient de résoudre. C'est ce qui va conduire plusieurs personnages de cette saison à le trouver et, espérons-le, à le sauver.

Avec ces déclarations, on peut s'attendre à ne pas revoir Bellamy avant un moment. Les prochains épisodes pourraient se concentrer sur sa recherche menée par Echo, Gabriel et Hope, qui à la fin du premier épisode se rendent dans l'Anomalie. On devrait probablement les retrouver, eux, dès l'épisode 2, diffusé aux Etats-Unis le 27 mai.