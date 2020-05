The 100 saison 7 : enfin un premier teaser pour la dernière saison

Le début de la fin approche à grands pas pour "The 100". La série de CW se terminera après la saison 7, prévue à partir du 20 mai. A quelques jours de la diffusion, la chaîne américaine dévoile enfin une bande-annonce.

Le 19 mars 2014 la chaîne américaine CW lançait sa nouvelle série The 100. On y découvrait un monde futuriste, post-apocalyptique dans lequel la Terre avait été ravagée par une guerre nucléaire. Des survivants s'étant envolés pour l'espace, c'est près de 100 ans après cet événement que débutait la série, au sein d'une station spatiale. Mais alors que les ressources s'amoindrissent, le "gouvernement" en place décide d'envoyer les jeunes délinquants sur Terre pour vérifier si celle-ci est de nouveau habitable. C'est ainsi qu'on allait suivre ces 100 exilés, parmi lesquels Clarke, Bellamy ou encore Octavia, nos futurs héros.

La saison 7 de The 100 se dévoile enfin

Six ans plus tard, on s'apprête donc à découvrir la septième et dernière saison du show. En dépit de la pandémie de coronavirus, The 100 saison 7 a pu être tournée dans les temps et, finalement, ce n'est "que" la partie promo qui aura été impactée. Bien que maintenue au 20 mai aux Etats-Unis, la série ne se dévoile que maintenant via une toute première et courte bande-annonce (à découvrir en une d'article). Jusque-là, seul le nouveau générique avait été dévoilé.

On est donc bien heureux de voir ce premier teaser de The 100. Une vidéo qui évidemment ne dévoile pas encore tout, mais offre déjà des images marquantes ; l'Anomalie toujours présente devrait faire venir de nouveaux ennemis, Octavia est dans un autre monde et visiblement étudiée ou soignée dans un laboratoire, le dernier des Primes réclame vengeance, Bellamy est en pleurs et Clarke est prête à casser des dents. Beaucoup d'éléments qui donnent déjà un semblant de réponse par rapport au final de la saison 6 - voir notre récap' de l'épisode. On reste tout de même dans l'attente d'une vraie bande-annonce dans les prochains jours...

The 100 saison 7 débutera à partir du 20 mai aux Etats-Unis sur la CW.