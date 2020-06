The 100 saison 7 : les nouveaux posters pourraient cacher des indices sur la fin

The CW vient de dévoiler de nouveaux posters pour les derniers épisodes de la saison 7 de "The 100", sur lesquels on peut voir les visages des principaux personnages de la série et des mystérieux symboles. La septième saison, diffusée depuis le 20 mai dernier aux États-Unis, sera la dernière pour la série. On ne sait pas encore quand elle débarquera sur Netflix.

L’intrigue de The 100

Créée par Jason Rothenberg, The 100 se déroule dans le futur. À la suite d’une Troisième Guerre Mondiale, qui a engendrée une apocalypse nucléaire, les 318 survivants recensés de la Terre se réfugient dans des stations spatiales et parviennent à y vivre et à se reproduire, jusqu’à atteindre le nombre de 4000. Mais 97 ans plus tard, l’état du vaisseau mère de la colonie s’est considérablement dégradé. Une centaine de jeunes délinquants mis derrière les barreaux au fil des années est alors choisie comme cobayes pour redescendre sur Terre, afin de savoir si elle est redevenue habitable. Dès leur arrivée, ils découvrent alors un monde complètement différent, dangereux mais fascinant. Au niveau de la distribution, The 100 est portée par Eliza Taylor, Bob Morley, Marie Avgeropoulos ou encore Lindsey Morgan.

Les nouveaux posters de The 100 pourraient cacher des indices sur la fin de la série

The CW vient de lâcher 10 nouveaux posters avant la fin de la série. Ils montrent les visages des différents personnages principaux des 100. Et TV Guide souligne les indices qu’ils pourraient cacher. On peut en effet apercevoir sur les posters que chaque personnage a un symbole différent devant le visage, ainsi qu’une planète à la couleur aussi différente. Le sens de ces symboles et planètes n’est pas encore clair, mais ils possèdent sans doute des indices sur le final de la série. Les planètes sont sans aucun doute celles liées à travers l’Anomalie. Mais il est difficile de savoir laquelle est laquelle. Quant aux symboles, il pourrait s’agir de ceux que les Disciples se tatouent sur le visage. Ils pourraient déterminer le « niveau » de chaque Disciple. On vous laisse avoir votre propre théorie sur la question en regardant les posters.





Un spin-off des 100 en préparation

Même si The 100 se finira au terme de la saison 7, les fans pourront sans doute découvrir une autre facette de son univers, puisqu’un spin-off est en développement, toujours produit par The CW. Il s’agira d’une série prequel, qui se déroulera 97 ans avant les événements de la série originale, et donc juste après l’apocalypse nucléaire qui a forcé les survivants à s’exiler dans des stations spatiales. Elle suivra cette fois un groupe de survivants sur Terre, qui doit apprendre à affronter le nouveau monde dangereux tout en essayant de créer une société nouvelle et bien meilleure. Le spin-off des 100, qui n’a pas encore de nom, sera porté par Iola Evans, Adain Bradley et Leo Howard. Même si la série spin-off n’a pas encore été commandée, Mark Pedowitz, le président de The CW, s’est montré optimiste quant aux chances que ce soit bientôt le cas, et elle devrait donc bien voir le jour prochainement.