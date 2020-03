The 100 saison 7 : on sait quand débutera la dernière saison

Nous savons enfin à partir de quand nous pourrons suivre la fin des aventures de Clarke et de sa bande. En effet, le premier épisode de la saison 7 de The 100 sera diffusé à partir du mercredi 20 mai sur The CW. Une ultime saison que l’on espère à la hauteur d’une série qui a globalement marqué son temps ainsi que celui de la chaîne…

La commande de The 100 intervient vers le milieu des années 2010. C’est une époque où la chaîne The CW part sur une nouvelle direction, alignant à la fois des séries super-héroïques (The Arrow, The Flash) et des shows plus adultes (Jane The Virgin). De ce fait, la série créée par Jason Rothenberg démontre qu’elle n’est pas là (que) pour montrer des amourettes entre jeunes adultes. Car en matière de rebondissements, d’affrontements brutaux et de décès plus que tragiques, le show ne nous épargne rien.

84 épisodes plus tard, la série post-apocalyptique tire donc sa révérence à partir de mai prochain – le 20 exactement, comme l’annonce TV Line. Car mine de rien, la série est actuellement la plus « vieille » de la chaîne (avec The Flash). Et comme on peut le voir avec les nouveaux programmes commandés, The CW est en train d’opérer une nouvelle stratégie.

Malgré tout, il est important de rappeler que The 100 a marqué son public et la critique puisqu’elle a pu être nommée et récompensée dans plusieurs cérémonies prestigieuses. Cette dernière saison aurait d’ailleurs pu survenir bien avant, comme le confirme Rothenberg au cours d’une interview :

Nous demandons en fait que ce soit la dernière saison depuis un certain temps, car nous pensons qu’il est temps de partir pendant que la série est encore bonne. Nous voulons laisser les fans en vouloir plus et nous ne souhaitons pas prolonger notre accueil.

Un spin-off prévu

Etant donné que la série a bien marché et que la mode est à l’univers étendu, The 100 aura donc droit à un prequel. Ainsi, ce dernier prendra place 97 ans avant l’apocalypse nucléaire qui a anéanti presque toute vie sur Terre. Pour l’instant, seul un épisode pilote a été commandé, mais devrait sans doute donner lieu à une la production d’une série entière. En attendant, les fans devront se préparer douloureusement à dire adieu à Clarke, Octavia, Bellamy, Raven et bien d’autres. Rendez-vous le 20 mai.