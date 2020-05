The 100 saison 7 : une longue bande-annonce dévoilée

La CW nous offre un nouveau cadeau pour The 100 saison 7. Après avoir dévoilé deux courts teasers, la chaîne américaine enchaîne juste après avec une vraie bande-annonce longue de deux minutes !

Décidément, après nous avoir fait longtemps attendre, la CW semble avoir décidé d’accélérer le mouvement pour la saison 7 de The 100. Alors qu'au début du mois on commençait à s'inquiéter de ne toujours pas avoir la moindre image promotionnelle de la saison finale, la chaîne américaine enchaîne depuis jeudi 7 mai.

En effet, c'est un premier teaser d'une vingtaine de secondes qui fut d'abord mis en ligne. Puis, dès le lendemain, un second tout aussi court apparaissait sur la toile. On pensait en rester allant pour le moment. Mais voilà que la CW récidive avec cette fois une vraie bande-annonce de deux minutes à découvrir en une de l'article.

Un final grandiose s'annonce pour The 100

Comme on peut le voir dans les premières secondes, plusieurs personnages devront passer par une phase de deuil. D'abord Clarke qui a perdu sa mère, puis Bellamy qui a vu Octavia recevoir un coup de couteaux. Pourtant, elle est bien là, apparaissant avec Diyoza. A priori, cela devrait se dérouler dans l'Anomalie. Cet élément sera évidemment central dans cette dernière saison. Et comme on peut le voir, les derniers survivants de l'espèce humaine auront la possibilité de voyager à travers différents mondes grâce à cela.

Bref, cette dernière saison de The 100 s'annonce encore une fois riche en rebondissements, en combats sanglants et en émotions. Une saison 7 qui débutera dès le 20 mai aux Etats-Unis sur la CW.