Un premier trailer pour le remake du Bureau des Légendes

Portée par Michael Fassbender, la série d'action-espionnage "The Agency", remake américain du "Bureau des légendes", se dévoile dans un premier trailer aussi mystérieux qu'explosif.

Michael Fassbender comme Mathieu Kassovitz

Le succès de la fameuse série créée par Eric Rochant, Le Bureau des légendes, a largement dépassé les frontières nationales. Appréciée dans le monde entier, elle a donné des idées à George Clooney et à son proche collaborateur Grant Heslov, qui ont produit son remake américain : The Agency. Prévue fin novembre aux États-Unis sur Paramount+ et Showtime, une date de diffusion française n'a pour le moment pas été communiquée pour la série. Et l'impatience devient d'autant plus grande avec le dévoilement d'une bande-annonce très séduisante (vidéo en tête d'article).

"Martian" (Michael Fassbender) - The Agency ©Paramount+

Si la série The Agency est basée sur Le Bureau des légendes, la CIA n'est pas la DGSE et le traitement américain du thriller d'espionnage apparaît bien différent du traitement français. En effet, ces premières images font la part belle à une action spectaculaire et à une forme de chaos dans lequel le prestigieux casting se débat. Enlèvements, meurtres, alliances et trahisons... On devine dans cette bande-annonce que le personnage principal, incarné par Michael Fassbender et nommé "Martian", va vite passer du côté "rogue", comme a pu le faire en son temps "Malotru" (Mathieu Kassovitz).

Un casting XXL pour The Agency

Pour naviguer dans les dangereuses intrigues autant géopolitiques qu'intimes de The Agency, Michael Fassbender est très bien entouré. Richard Gere incarne ainsi "Bosko" un personnage qui apparaît être un supérieur de "Martian", et Jeffrey Wright est "Henry", dont la fonction et les liens avec "Martian" restent mystérieux. Aussi, Jodie Turner-Smith dans le rôle de Sami Zahir semble très proche de Nadia El Mansour, le personnage incarné par Zineb Triki dans Le Bureau des légendes.