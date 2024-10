Le Bureau des légendes : premières images du remake US avec Michael Fassbender et Richard Gere

Remake de la célèbre série française "Le Bureau des légendes", "The Agency" se dévoile dans des images qui nous montrent plusieurs de ses principaux acteurs.

Le Bureau des légendes revisité

Le Bureau des légendes demeure, pour beaucoup, l’une des meilleures séries françaises ayant été créées. L’histoire des agents du célèbre département rattaché à la DGSE, découpée en cinq saisons, a fasciné de très nombreux spectateurs pendant sa diffusion sur Canal+ de 2015 à 2020.

La popularité de la série créée par Éric Rochant a dépassé les frontières. À tel point que Le Bureau des légendes a été choisie par Showtime pour faire l’objet d’un remake. Intitulé The Agency, ce remake sera porté par Michael Fassbender. Si ce dernier a déjà eu une carrière très prolifique au cinéma, il s’agit de son premier rôle principal dans une série. Alors que le projet a été annoncé il y a un long moment, de premières images viennent d’en être dévoilées.

The Agency se dévoile

Entertainment Weekly vient de partager les premières images de The Agency. On y voit Michael Fassbender en action, aux côtés d’autres personnages principaux de la série. Comme montré sur ces images, Le Bureau des légendes version américaine compte ainsi parmi sa distribution Richard Gere, Jeffrey Wright, India Fowler et Jodie Turner-Smith.

The Agency est centré sur un agent de la CIA dont le nom de code est Martian. La série débute alors qu’il rentre au bureau de Londres après avoir été sous couverture pendant six longues années. Bientôt, une liaison romantique qu’il pensait appartenir au passé ressurgit et entre en contradiction avec sa carrière et sa véritable identité.

Une diffusion prévue prochainement

The Agency a été écrite par les frères Jez et John-Henry Butterworth. Dans le genre du thriller politique, ils avaient déjà signé le scénario de Fair Game avant de s’attaquer à la nouvelle version de Le Bureau des légendes. George Clooney est aussi impliqué dans la série tant que producteur. Il devait initialement en diriger les épisodes, mais a finalement laissé la main à d’autres cinéastes, dont Joe Wright.

Selon Richard Gere, la série sera "très contemporaine". Elle s’intéressera donc à des conflits mondiaux différents de ceux explorés dans Le Bureau des légendes. La diffusion de The Agency commencera à la fin de l’automne cette année sur Paramount+. On attend encore une date plus précise. La première saison aura dix épisodes. On ne sait pas encore si la série se poursuivra sur plusieurs saisons, comme la version française.