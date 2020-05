The Alienist : une date et un trailer pour la saison 2

TNT vient de dévoiler un trailer pour la deuxième saison de la série portée par Daniel Brühl, Luke Evans et Dakota Fanning, "The Alienist". Il s’accompagne de la date de sortie du premier épisode, plus de deux ans après la fin de la première saison.

Dans la première saison de The Alienist, située dans le New York de la fin des années 90, un spécialiste des maladies mentales, le docteur Laszlo Kreizler (Daniel Brühl), poursuit un tueur en série qui mutile de jeunes garçons. Pour arrêter le tueur, il est épaulé de l’illustrateur criminel John Moore (Luke Evans) et de Sara Howard (Dakota Fanning), une ambitieuse secrétaire déterminée à devenir la première inspectrice de police.

Dans la deuxième saison, intitulée The Angel of Darkness, Sara Howard possède maintenant sa propre agence de détectives privés. Elle fait de nouveau équipe avec le docteur Laszlo Kreizler et John Moore, désormais reporter au New York Times, pour retrouver Ana Linares, la fille kidnappée du consul espagnol. Leur enquête les mène de nouveau vers un dangereux assassin.

Un trailer dans la lignée de la première saison de The Alienist

Dans ces premières images de la nouvelle saison de The Alienist, on retrouve l’atmosphère sombre et empreinte de mystère caractéristique de la série. On découvre d’abord le personnage de Laszlo Kreizler, qui promet à une condamnée à mort de retrouver son enfant. Sara Howard lui propose alors son aide et celle de son agence de détective. John Moore apparaît ensuite pour se joindre de nouveau à l’enquête.

Le trio au centre de l’intrigue semble avoir de grandes difficultés à découvrir l’identité de l’assassin qu’ils pourchassent. Le symbole montrant un œil peint, visible plusieurs fois dans l’extrait, paraît avoir une signification mystérieuse, qui aura sans doute une grande importance dans l’histoire. Au vu du ton de l’extrait, ces premières images devraient enthousiasmer les fans de la première saison de The Alienist.

On peut aussi apercevoir dans la bande-annonce les seconds rôles qui reviendront dans la deuxième saison de la série. On retrouvera ainsi Douglas Smith et Matthew Shear dans la peau des frères jumeaux Marcus et Lucius Isaacson. Robert Wisdom prêtera de nouveau ses traits à Cyrus et Ted Levine campera toujours l’ancien chef de la police new yorkaise Thomas Byrnes.

Les nouveaux venus Melanie Field, vue dans YOU, et Rosy McEwen, pour ce qui sera son premier rôle à l’écran, incarneront deux personnages à l’identité encore inconnue.

En plus de mettre en ligne le trailer, la chaîne américaine TNT a annoncé que la saison 2 de The Alienist dévoilera son premier épisode le 26 juillet prochain. En France, la série est disponible sur Canal+ qui n'a encore rien indiqué pour la saison 2.