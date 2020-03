The Baby-Sitters Club : Netflix dévoile le casting

Une nouveau show, "The Baby-Sitters Club", se dévoile peu à peu sur Netflix. Cette histoire d'amitié entre cinq adolescentes partageant le même job est adaptée d'une série de livres très populaires dans les années 1990. Prêts à tomber sous le charme d'un programme aussi nostalgique que feel-good ?

Netflix a dévoilé le casting de sa nouvelle série, le reboot d'un show des années 1990 adapté des livres de Ann M. Martin. L'oeuvre littéraire de la romancière s'étend de 1986 à 2000 et compte plus de 130 livres, c'est dire ! Quoiqu'il en soit, le poster de The Baby-Sitters Club posté par la plateforme nous donne un sérieux aperçu du cast. En effet, il regroupe les cinq personnages principaux. Les aventures des jeunes héroïnes du programme ont d'ores et déjà donné lieu à plusieurs adaptations. HBO, Disney Channel ou encore Nickelodeon : tous sont tombés pour les attachantes baby-sitters.

De nouvelles têtes

La série tournera donc autour du quotidien de cinq adolescentes. On y abordera les thèmes essentiels de la vie : l'amour, la mort, la volonté de trouver sa place... Une dramedy moderne qui mettra en avant l'amitié et l'indépendance de la femme. The Baby-Sitters Club a pour showrunner Rachel Shukert (Glow). Le show sera réalisé par Lucia Aniello (Broad City).

Fait amusant : sur l'affiche, les jeunes interprètes recréent une couverture iconique de la saga littéraire. Positions identiques, même police de titre... Seul changement d'importance, le personnage de Schafer n'apparaît pas sur la couverture originale, alors que là, si ! Le poster est un parfait mélange de rétro et modernité. Netflix a peut-être trouvé le moyen de fédérer un grand nombre de spectateurs nostalgiques tout en insufflant un vent nouveau à la franchise ?

The Baby-Sitters Club a dévoilé le casting suivant : Kristy Thomas (Sophie Grace), Mary-Anne Spier (Malia Baker), Claudia Kishi (Momona Tamada), Stacey McGill (Shay Rudolph) et Dawn Schafer (Xochitl Gomez) camperont les héroïnes du programme.

Ces dernières, collégiennes tout ce qu'il y a de plus normales, lancent leur entreprise de baby-sitting au fin fond du Connecticut. Chacune des protagonistes est inspirante à sa manière : ensemble, les cinq amies vont soulever des montagnes.

Vous pourrez suivre les aventures de ces héroïnes hautes en couleurs le temps d'une première saison de 10 épisodes qui devrait sortir courant 2020 !