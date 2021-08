The Bad Batch : la série Star Wars va avoir une saison 2

Alors que la première saison de la série animée Star Wars « The Bad Batch » est sur le point de se terminer, LucasFilm a confirmé la mise en chantier d’une deuxième saison, avec un très court teaser.

The Bad Batch : une série qui ne fait pas l’unanimité

Dave Filoni est un peu le maestro des séries animées. C’est lui qui, avec George Lucas, a créé la série animée Star Wars : The Clone Wars en 2008. Après le départ du créateur de l’univers Star Wars, Dave Filoni a continué de développer The Clone War seul. Auréolé de son succès, le réalisateur s’est penché sur d’autres séries animées. C’est à lui que l’on doit également Star Wars : Rebels, Star Wars : Resistance, et plus récemment The Bad Batch. Il sera d’ailleurs prochainement aux manettes de sa première série en version live puisqu’il a été choisi par Disney pour s’occuper du show centré sur Ahsoka.

Star Wars ©LucasFilm / Disney+

La série The Bad Batch ne fait actuellement pas l’unanimité. En 15 épisodes, le show n’a clairement pas convaincu les fans de l’univers Star Wars, et plus largement de Dave Filoni. En effet, des quatre séries animées, c’est peut-être la plus faible. Et malgré cela, Disney décide de lancer la production d’une deuxième saison.

Une saison 2 officialisée

Disney a donc confirmé que The Bad Batch aura une saison 2. Michael Paull, le président de Disney+ et ESPN+ a déclaré ceci :

Les fans ont adopté avec enthousiasme l'action et le drame de "Star Wars : The Bad Batch", et nous sommes ravis de voir l'univers animé de Star Wars continuer à s'étendre sur Disney+. En tant que maison de streaming dédiée à la franchise Star Wars, nous sommes impatients de voir la deuxième saison de cette série animée préférée des fans.

Star Wars ©LucasFilm / Disney+

C’est bien gentil de parler au nom des fans, mais est-ce que la série mérite-t-elle réellement une saison 2 ? Ça reste à prouver. Le producteur Dave Filoni a également partagé ses réflexions sur cette décision :

Toute l'équipe de LucasFilm Animation et moi-même tenons à remercier Disney+ et nos fans pour l'opportunité de continuer à raconter l'histoire de la Bad Batch.

Ainsi, l’escouade de la Bad Batch, introduite dans la dernière saison de The Clone Wars, reviendra dans une nouvelle aventure en solo, courant 2022. L’avant dernier épisode de la première saison vient de sortir sur Disney+, en attendant le grand final la semaine prochaine. On espère évidemment que la saison 2 parviendra à nous convaincre davantage.