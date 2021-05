The Bad Batch : où sont passés Yoda et Obi-Wan dans la série Star Wars ?

"The Bad Batch", la nouvelle série estampillée Star Wars, vient d'être lancée sur Disney+ le 4 mai dernier. On vous explique quand se déroule les événements dans la timeline de l'univers ainsi que la raison des très probables absences de Yoda et Obi-Wan Kenobi.

The Bat Batch : la nouvelle série Star Wars à ne pas louper

Le petit écran n'avait jamais eu de séries Star Wars en prises de vue réelles avant The Mandalorian. Mais d'autres créations, en animation, ont fait palpiter le cœur des fans. On pense en particulier à The Clone Wars, qui a été un vrai régal. Dave Filoni est devenu, depuis, une personne qui compte dans l'univers Star Wars. On le retrouve justement derrière The Bad Batch. Une nouvelle série animée qui vient tout juste d'être lancée sur Disney+.

Elle se déroule après les événements de la Guerre des clones et suit un groupe de clones réunis sous la bannière de la Bad Batch. On a déjà pu les voir dans la saison 7 de The Clone Wars et ils peuvent maintenant obtenir un développement plus profond. Par rapport à leurs semblables, ils ont pour particularité d'avoir tendance à ne pas rentrer dans le rang et disposent tous d'un caractère très affirmé.

Où sont Yoda et Obi-Wan ?

La série introduit des nouveaux personnages mais peut aussi en rappeler certains qui sont déjà connus dans l'univers. La position de l'intrigue dans la grande timeline peut laisser penser que des fortes têtes telles que Yoda ou Obi-Wan Kenobi pourraient faire une apparition. On ne s'avancera absolument pas à dire que ça sera le cas, car rien ne va dans ce sens pour le moment. Néanmoins, on peut se demander où sont ces personnages lors des événements de The Bad Batch. Pour cela, il suffit simplement de comprendre le positionnement de la série dans l'univers. Elle se place juste après les événements de La Revanche des Sith, soit lors de ce qu'on appelle l'Ère impériale.

Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith ©Lucasfilm

Nous sommes donc a priori en l'an 19 avant la bataille de Yavin. À ce moment, Obi-Wan cherche à se cacher pour échapper à la vigilance de l'Empire. Il trouve un point de chute sur Tatooine, là où il peut veiller sur Luke durant ses jeunes années. Un passage de la vie du Jedi qui va être évoqué dans la série Obi-Wan Kenobi sur Disney+. Quant à Yoda, il s'est terré dans le marais de Dagobah pour être en paix.

La série est bien partie pour se passer d'eux

En conséquent, on voit mal comment The Bad Batch pourrait parvenir à les utiliser à un moment du scénario. À moins d'inventer des nouvelles lignes narratives durant ce laps de temps et combler un espace laissé libre par les trilogies, il nous semble très peu plausible que l'un comme l'autre fasse une apparition dans les prochains épisodes. Et ce n'est pas plus mal comme ça. Les titres de l'univers Star Wars n'ont pas besoin sans cesse de s'en remettre à des personnages emblématiques pour avoir une raison d'être. Ceci dit, cela pourrait être intéressant que The Bad Batch installe des éléments de la trame d'Obi-Wan Kenobi...

Si vous ne savez pas encore à quoi la série ressemble, voilà un petit aperçu qui vous convaincra peut-être de vous y mettre :