The Batman : Matt Reeves donne des détails sur les séries Gotham City PD et Arkham

Tandis que "The Batman" cartonne dans les salles obscures, Warner prévoit de dériver l'univers de ce nouveau Chevalier Noir sur le petit écran. Au moins deux séries spin-off sont prévues, et le cinéaste Matt Reeves vient de donner quelques précisions sur l'une d'entre elles.

The Batman : un vaste univers est en train de se créer

Le 2 mars dernier, un tout nouveau Batman est sorti dans les salles obscures. Sobrement intitulé The Batman, ce nouveau film réalisé par Matt Reeves présente Robert Pattinson dans la peau du Chevalier Noir. Également porté par Zoë Kravitz, Paul Dano ou encore Jeffrey Wright, le long-métrage reçoit des retours dithyrambiques. Le film semble mettre beaucoup de monde d'accord et a déjà rapporté plus de 248 millions de dollars de recettes mondiales en moins d'une semaine d'exploitation.

The Batman ©Warner Bros Pictures

Et la Warner ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Au vu de ce succès, le studio pourrait en effet officialiser rapidement The Batman 2, tandis que des séries spin-off sont également à prévoir. La firme va en effet capitaliser sur un show centré sur Le Pingouin, incarné par Colin Farrell dans The Batman et qui pourrait être au centre du deuxième film. Une autre série, centrée sur la police de Gotham, est également en production. Enfin, il se murmure qu'une troisième série centrée sur l'asile d'Arkham est elle aussi en développement. À moins que cette dernière ne soit en fait la même série que Gotham City PD.

Matt Reeves en dit plus sur Arkham

Selon Matt Reeves, la série Gotham City PD et la rumeur concernant une série Arkham Asylum pourraient finalement être un seul et même produit. Annoncée pour la première fois en juillet 2020, la série Gotham City PD se concentrera sur la police de Gotham pendant la première année de l'histoire du Batman de Robert Pattinson. Attendue prochainement sur HBO Max, elle pourrait être dirigée par Matt Reeves lui-même, et marquer le retour de Jeffrey Wright dans la peau de Jim Gordon. Une série préquelle à The Batman qui pourrait également développer l'univers d'Arkham Asylum.

Gotham City PD ©DC Comics

Lors d'une récente interview avec The Cyber Nerds, Matt Reeves a parlé des différents plans de la série Gotham City PD. Tandis que cette dernière demeure pour le moment très secrète, il se pourrait que le projet ait évolué vers d'autres horizons. En effet, selon Matt Reeves, ce projet pourrait finalement se concentrer sur l'Asile d'Arkham. Selon lui, le show pourrait être une géniale proposition horrifique :

Le truc avec Gotham City PD, c'est que l'histoire a un peu évolué. En fait, nous avons maintenant davantage évolué dans un domaine qui se déroulerait dans le monde d'Arkham. Ça serait comme un film d'horreur ou l'histoire d'une maison hantée qui serait Arkham. L'idée, encore une fois, c'est de représenter Gotham comme un personnage. Je veux vraiment qu'Arkham existe en tant que personnage. Vous entrez dans cet environnement et rencontrez ces personnages d'une manière qui semble vraiment nouvelle. Et donc dans notre travail sur Gotham, cette histoire a commencé à évoluer.

Difficile pour le moment de savoir s'il y aura donc deux séries différentes ; ou si Arkham Asylum et Gotham City PD sont une seule et même série. Mais une chose est sûre, l'idée de développer l'univers de l'asile d'Arkham est géniale. Surtout que cet asile/prison n'a pas été réellement mis en avant dans les précédentes adaptations du Chevalier Noir. Cet endroit glauque et terriblement inquiétant regorge des pires super-vilains. Et son design repoussant est un décor parfait pour emmener une éventuelle série vers des tribulations horrifiques. Ceci serait également un moyen d'explorer le bestiaire impressionnant des ennemis de Batman. Pour éventuellement les intégrer dans les suites cinématographiques de The Batman. C'est également un moyen de présenter des docteurs de cet institut, comme Hugo Strange, Harley Quinn ou encore Jonathan Crane, avant qu'ils ne deviennent des super-vilains à leur tour. Affaire à suivre donc.