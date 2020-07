The Batman : Matt Reeves prépare aussi une série pour HBO Max - CinéSéries

"The Batman" n'est même pas encore sorti que l'univers déployé dans le film de Matt Reeves accueille déjà une extension. Une série sur la Gotham City Police est en préparation, avec l'implication du réalisateur. Elle sera diffusée sur la plateforme de la Warner, HBO Max.

The Batman : une série dérivée du film arrive

Le 29 septembre 2021 arrivera dans les salles The Batman signé par Matt Reeves. Cette nouvelle interprétation du Dark Knight va propulser Robert Pattinson dans le rôle principal et ne ressemblera pas aux précédentes sorties du personnage sur grand écran. Tant mieux, on attend justement un film - comme Joker - qui va oser imposer une vision. Le casting est complété par Colin Farrell en Pingouin, Paul Dano en Homme-Mystère, John Turturro en Carmine Falcone, Zoë Kravitz en Catwoman, Andy Serkis en Alfred et Jeffrey Wright en Jim Gordon. Pour ce dernier, des rumeurs annonçaient qu'il ne serait pas encore commissaire dans le film mais un simple flic. Quoi qu'il en soit, la police de Gotham sera un maillon essentiel de l'univers. À tel point qu'une série est en préparation sur elle ! Matt Reeves (qui vient de signer un deal avec la Warner) est impliqué, avec Terence Winter (Boardwalk Empire) à l'écriture.

Le début d'un univers étendu sur Batman ?

La ligne directrice de cette création télé pour la plateforme HBO Max est d'étendre l'univers du film en s'intéressant au fonctionnement de la police de Gotham, à ses personnages complexes et à la corruption qui règne au sein de l'établissement. Des éléments que l'on retrouvera dans le film et qui auront un sens plus profond grâce à la série. Il est encore trop tôt pour savoir comment l'intrigue va aborder le sujet, et notamment par le prisme de quel personnage. Dans le cas d'un univers commun avec le film, il ne serait pas surprenant de voir le Gordon de Jeffrey Wright être l'un des personnages principaux de cette extension. Reste à savoir où la série se positionnera dans la timeline. Avant le film ou pendant ? Également : une place, aussi petite soit-elle, pour Batman est-elle prévue dedans ?

Dans l'attente de réponses à ses légitimes questions, cette série est la preuve que la Warner veut se lancer dans un univers étendu autour de Batman, sans aucun lien avec ce qui se joue chez les autres super-héros de la maison - coup dur pour le Batman de Ben Affleck. On a d'ailleurs entendu plusieurs fois que des suites pourraient arriver pour continuer d'exploiter le Bruce Wayne de Robert Pattinson sur la longueur. D'autres séries pourraient aussi naître, ce qui permettrait au studio de faire comme Marvel et de créer des ponts entre le petit et le grand écran.