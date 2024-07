C’est une des séries du moment, et son retour sur Disney+ est un carton

"The Bear" a récemment fait son grand retour dans certains pays avec une troisième saison. Et ce retour a été un succès pour la série proposée par Disney+ en France.

The Bear, l’une des séries en vogue

The Bear a rapidement rencontré un succès à la sortie de ses premiers épisodes, en 2022. La série suit un jeune chef du nom de Carmen Berzatto, qui retourne chez lui à Chicago pour diriger le modeste restaurant familial suite au décès de son frère. Alors qu’il doit affronter cette tragédie, il découvre de nouvelles responsabilités avec la gestion du restaurant, se heurte à un personnel indiscipliné et fait face à des tensions familiales.

The Bear a été largement acclamée à sa sortie. La saison 1 de la série a même obtenu le score de 92% de la part du public et de 100% parmi les critiques sur Rotten Tomatoes ! Un deuxième chapitre a donc logiquement été lancé l’année dernière. Il a, lui aussi, rencontré un franc succès. Le show a donc une nouvelle fois été renouvelé. La troisième saison a été dévoilée il y a peu dans certains pays. Et elle a eu un démarrage remarqué.

La saison 3 démarre fort

Dévoilée le 27 juin dernier aux États-Unis et dans plusieurs autres territoires, la troisième saison de The Bear a démarré fort. Selon la firme aux grandes oreilles, le premier épisode a été vu 5,4 millions de fois en quatre jours. Soit une augmentation de 24% par rapport au premier épisode de la saison 2 du show créé par Christopher Storer.

La popularité de The Bear ne cesse donc de grandir. La série a sans doute été aidée par ses multiples nominations et récompenses lors de prestigieuses cérémonies. Plus tôt cette année, elle a notamment été plébiscitée aux Golden Globes. Jeremy Allen White et Ayo Edebiri ont tous deux reçus des prix. Et, plus généralement, la création de Christopher Storer a été récompensée du titre de meilleure série télévisée musicale ou comique.

De nouveaux épisodes bientôt disponibles en France

Si ces chiffres sont impressionnants, ils le sont d'autant plus qu'ils ne comprennent pas la France. En effet, les dix épisodes de la troisième saison de The Bear seront disponibles seulement à partir du 17 juillet prochain sur Disney+. On sait d’ores-et-déjà que l’on pourra ensuite continuer à suivre le quotidien de Carmen et des autres membres de son restaurant. Car, avant la sortie de la saison 3, la série a été renouvelée pour un quatrième chapitre.

