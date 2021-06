The Beast Must Die : bande-annonce de la série Canal avec la star de Chernobyl

Jared Harris campe un homme inquiétant menacé par une mère revancharde dans "The Beast Must Die", nouvelle adaptation d'un roman culte. La série arrive le 21 juin sur Canal+ et une première bande-annonce vient d'être dévoilée.

Cush Jumbo vs Jared Harris dans The Beast Must Die À la suite de la mort de son fils, une mère décide de s'immiscer dans la vie de l'homme qu'elle pense être le responsable. Une démarche qui doit lui permettre de se venger. Voilà le pitch de The Beast Must Die, une série venue de Grande-Bretagne qui ne va pas tarder à arriver en France. Si cette histoire vous dit quelque chose, ce n'est pas un hasard. Il s'agit d'une nouvelle adaptation du roman éponyme écrit par Nicholas Blake (le père de Daniel Day-Lewis). Une précédente version est très connue par chez nous : Que la bête meure. Un grand film réalisé par Claude Chabrol, avec Jean Yanne dans l'un des rôles principaux. The Beast Must Die ©Canal+ Dans le roman d'origine, c'est un homme qui cherche à se venger. La série décide de prendre une liberté avec cet élément en suivant une héroïne déterminée à appliquer la loi du Talion. Cette dernière est interprétée par Cush Jumbo et elle se voit opposée à Jared Harris. L'excellent acteur britannique a notamment brillé dernièrement sur le petit écran avec le chef-d'œuvre télévisuel Chernobyl. Dans cette série historique, il incarnait un homme profondément bon en quête de vérité. Un rôle opposé à celui qu'il tient cette fois. Dans la bande-annonce qui vient d'être dévoilée (en une d'article), on le découvre avec une attitude inquiétante. Le face-à-face entre les deux personnages promet de beaux moments de tension ! En juin sur Canal+ The Beast Must Die est une série originale produite pour la plateforme BritBox. La diffusion a commencé pour les pays qui y ont accès (pas la France, donc). Il faudra patienter un peu pour découvrir les épisodes chez nous. Canal+ va les proposer à partir du 21 juin. Les premiers retours de la presse britanniques sont positifs, ce qui laisse penser que ce moment de télévision a des chances de valoir le détour.