The Beatles - Get Back : le documentaire de Peter Jackson se dévoile dans une bande-annonce musicale

La bande-annonce officielle de « The Beatles : Get Back » est sortie. Ce docu-série produit par Disney et réalisé par Peter Jackson est mis en scène à partir de séquences enregistrées et restaurées totalement inédites.

Quand Peter Jackson entre dans l’intimité des Beatles

D’un côté, il y a le grand Peter Jackson. Réalisateur néo-zélandais, il est célèbre pour avoir offert au monde l’incroyable trilogie Le Seigneur des Anneaux. Il se fait assez rare depuis 2015 et la sortie de La Bataille des cinq armées, le dernier opus de sa trilogie sur le Hobbit. Depuis, il a produit Mortal Engines et a réalisé le documentaire Pour les soldats tombés, tous deux sortis en 2018. Mais s’il était aussi absent des écrans, c’est parce que Peter Jackson était en train de fabriquer un documentaire sur les Beatles.

The Beatles : Get Back ©Disney+

De l’autre côté, il y a le groupe mythique des Beatles. Groupe de rock fondé en 1957 par John Lennon, les Quarrymen changent de nom pour The Beatles en 1960 et deviennent rapidement un quatuor musical définitivement culte. Constitué de John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr et George Harrison, le groupe devient l’une des formations musicales les plus emblématiques de tous les temps.

The Beatles - Get Back : bande-annonce

Peter Jackson a donc décidé d’aller à la rencontre des Beatles. Le cinéaste a en effet décortiqué plus de 56 heures de séquences inédites et 150 heures d’enregistrements audio des Beatles, captés du 2 au 31 janvier 1969 dans leur studio. La plupart de ces images et de ces enregistrements étaient enfermés dans un coffre-fort depuis un demi-siècle. Le long-métrage, produit par WingNut Films (la boîte de Peter Jackson) et Apple Corps, et intitulé The Beatles : Get Back, a évidemment eu l'approbation des membres restants du groupe, à savoir Paul McCartney et Ringo Starr.

The Beatles : Get Back ©Disney+

Fabriqué entièrement à partir d'images restaurées inédites, le film offre l'aperçu le plus intime et le plus honnête jamais filmé du processus créatif et de la relation entre John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. Le projet est distribué par Disney, et sortira sur la plateforme Disney+ sous la forme d’un docu-série.

La dernière bande-annonce du film offre la part belle aux créations du groupe mythique. Ce trailer s’ouvre sur la superbe musique Don’t Let me Down. Le film semble proposer des clichés totalement uniques du groupe en plein processus créatif. Il faut dire que ces images ont été filmées alors que le quatuor tente d’écrire 14 nouvelles chansons. Ils étaient en préparation de leur premier concert live après plus de deux ans d’absence. The Beatles : Get Back sortira sur trois jours : les 25, 26 et 27 novembre 2021, en exclusivité sur Disney+.