The Big Sky : la star de Vikings chez le créateur de Big Little Lies

Une collaboration des plus appréciables vient d’être annoncée. L’une des stars de la série à succès « Vikings » va participer au nouveau projet du créateur de « Big Little Lies », David E. Kelley.

David E. Kelley, scénariste de talent, a officié sur nombre de shows renommés. Il compte notamment parmi les créateurs d’Ally McBeal, Goliath, Mr.Mercedes, Boston Justice et la très appréciée Big Little Lies. Un auteur de talent à la filmographie bien fournie, qui partage sa vie avec la célèbre actrice Michelle Pfeiffer. Alors que la série HBO avec Nicole Kidman, Reese Whiterspoon, Laura Dern ou encore Zoe Kravitz semble bel et bien terminée, l’inspiration de Kelley ne connaît pas de limites. Ainsi, sa dernière trouvaille s’intitule The Big Sky. Deadline nous apprend d’ailleurs que cette nouvelle série sera diffusée sur la chaîne ABC.

Ce thriller adapté du roman The Highway met en scène la détective Cassie Dewell, héroïne des livres de CJ Box. Cette dernière fait équipe avec Jenny Hoyt, une ex-policière, dans le cadre d’une affaire sordide. Deux sœurs ont en effet été kidnappées par un chauffeur routier sur une autoroute du Montana. Mais quand elles découvrent que les jeunes filles ne sont pas les seules victimes du criminel, une course contre la montre débute pour les deux femmes… Parviendront-elles à les sauver avant qu’il ne soit trop tard ?

La guerrière au bouclier

Si l’on ignore encore qui campera Cassie, le casting se dévoile petit à petit… Et on a la (très bonne) surprise d’y trouver Katheryn Winnick, l’interprète iconique de Lagertha, l’un des personnages favoris des fans de Vikings !

L’actrice canadienne est même passée derrière la caméra pour la série nordique, puisqu’elle a réalisé l’épisode 8 de la saison 6 du programme. Dans The Big Sky, elle sera Jenny Hoyt. A ses côtés, Ryan Philippe (Shooter) et John Caroll Lynch (Crazy, Stupid, Love) ont été annoncés. Dedee Pfeiffer, comédienne et sœur de Michelle, sera aussi de la partie !

Winnick semble se plaire dans l’univers glauque et inquiétant des thrillers, puisqu’elle sera prochainement à l’affiche de deux films du genre. The Minuteman, avec Liam Neeson, mais aussi Wander, où elle sera accompagnée de Tommy Lee Jones et Josh Brolin.