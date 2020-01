The Bold Type saison 4 : Jane, Kat et Sutton font leur retour dans l’épisode 1

Jane, Kat et Sutton sont de retour sur Freeform pour une saison plus longue qu’à l’accoutumée : 18 épisodes de « The Bold Type », que demander de plus ? On revient sur ce qui s’est passé dans le premier chapitre de cette nouvelle saison, qui démarre sur les chapeaux de roues.

The Bold Type, le show le plus féministe et feel-good du moment s’offre un départ tout feu tout flamme et pose avec Legends Of The Fall Issue les bases d’une saison 4 qui s’annonce déjà explosive…

Souviens toi l’automne dernier…

L’épisode 1 de la saison 4 de The Bold Type s’ouvre sur nos trois héroïnes qui viennent d’escalader un grillage pour pénétrer sur une propriété privée. A noter que Sutton (incomparable Meghann Fahy) est étonnamment en sous-vêtements. Visiblement bien éméchées, les filles se cachent d’une voiture de patrouille avant de reprendre leur progression.

Cette séquence est en fait un flash-forward, et on revient 12 heures plus tôt dans les locaux de Scarlet. Kat (Aisha Dee), Jane (Katie Stevens) et Sutton ont la surprise de trouver les locaux vides… Personne ne sait où se trouve leur patronne, Jacqueline (campée par l’excellente Melora Hardin). Très rapidement, les employés apprennent qu’elle a été mise à pied pour avoir bravé l’avis de ses supérieurs… En effet, à la fin de la saison 3, toute l’équipe de Scarlet s’unissait pour proposer un numéro inédit et novateur, peuplé de mannequins aux profils divers et singuliers. Jacqueline a donc décidé de le publier, et a été sanctionnée pour cela. Désormais, c’est le fantasque Patrick (Peter Vack) qui la remplacera.

Good girls gone wild

Après une de leur fameuses « closet meeting », les trois amies décident d’échafauder un plan pour essayer de sauver la place de Jacqueline. Étonnamment, la rédactrice en chef ne semble pas décidée à retourner travailler chez Scarlet : Tout ce qui lui importe, c’est que le magazine paraisse et change le regard des lecteurs. Mais Richard (Sam Page), le petit-ami de Sutton qui siège au conseil, lui apprend que le numéro pour lequel Jacqueline s’est tant battue ne sera même pas publié.

C’en est trop pour les filles, qui décident d’aller voler les copies du magazine qui patientent à l’imprimerie en attendant d’être détruites. Malgré quelques accrocs déjantés, leur plan finit par fonctionner grâce à une employée sympathisante, et les trois amies subtilisent plusieurs numéros, qu’elles envoient aux mannequins de l’atypique photoshoot et à Jacqueline.

Qui est la taupe ?

On retrouve leur ancienne patronne, inconsciente de leurs tentatives, en compagnie de son mari (Gildart Jackson, le partenaire de Melora Hardin in real life). Ce dernier lui confie penser à retravailler, tandis que Jacqueline pourrait prendre sa place d’homme au foyer pour un temps.

Mais une nouvelle vient secouer Scarlet : Le numéro volé par Kat, Jane et Sutton a été rendu public. Les filles, mortifiées, craignent pour leur avenir au sein du magazine. Pire, elles n’ont aucune idée de qui a pu le divulguer. Sutton se confie à Richard, Kat tente de faire entendre raison à RJ (Aidan Devine), l’antagoniste de l’épisode qui a poussé Jacqueline vers la sortie et Jane est félicitée par Alex (Matt Ward), son collègue et colocataire.

Malheureusement, le couperet tombe : des caméras ont filmé les filles à l’entrepôt. En dernier recours, Kat intervient lors d’une réunion du conseil, offrant un moment fort et inspirant. Tous les cadres finissent par l’écouter et l’approuver. En effet, des lectrices ont commencé à se désabonner en voyant le numéro censuré : Les membres du conseil et RJ finissent par céder.

Reviendra, Reviendra pas…

Alors que Jacqueline organise une marche contre les violences faites aux femmes, elle a la surprise de voir RJ débarquer. Ce dernier, la queue entre les jambes, lui propose de réintégrer Scarlet. Jacqueline pose une condition : il doit chausser une paire de talons et marcher à ses côtés pour prouver sa bonne volonté. RJ, d’abord réticent, accepte. La rédactrice lui impose aussi de n’engager aucune poursuite contre Kat, Jane et Sutton.

De retour chez Jacqueline, son mari semble ne pas bien prendre la nouvelle de son retour chez Scarlet. Kat, Sutton, Richard et Jane célèbrent leur réussite dans un bar branché. Jane a la surprise de voir son petit ami Ryan (Dan Jeannotte ) les rejoindre. Les filles tombent sur un mannequin du numéro publié, un grand gaillard attachant qui leur révèle être à l’origine de la fuite… Tout est bien qui finit bien, donc ? Pas nécessairement…

Le calme avant la tempête ?

En effet, le couple de Jane et Ryan est toujours déstabilisé par le dérapage de ce dernier en fin de saison 3. Kat entretient des rapports plus que complexes avec son ex, Adina. Richard et Sutton s’apprêtent à entamer une relation à distance due à la mutation de ce dernier. Et le couple de Jacqueline pourrait voler en éclats… Beaucoup de drama à venir, donc : Mais qu’importe, tant qu’on mène les bons combats !

N’hésitez pas à vous plonger dans The Bold Type, à consommer sans modération dès le 23 janvier sur Freeform. Et si vous voulez revoir les autres saisons, elles sont disponibles sur Amazon Prime Video !