The Boys : Chace Crawford (The Deep) dégoûté par les branchies de son personnage

Alors que la saison 2 de "The Boys" est en partie disponible sur Amazon Prime Video, Chace Crawford est revenu sur une scène de la saison 1 qui a marqué les esprits. Un tournage particulièrement éprouvant pour l'acteur.

The Boys : "Garçons, ça a mal tourné !"

The Boys est une série développée pour la télévision par Seth Rogen, Evan Goldberg et Eric Kripke. Il s'agit de l'adaptation des comics créés par Garth Ennis et Darick Robertson. L’histoire se déroule dans une Amérique où les super-héros existent bel et bien et sont considérés comme des sauveurs. Figures publiques emblématiques, ils vendent pourtant leurs pouvoirs au plus offrant. Ils sont également loin d'être au-dessus de tout reproche. Hughie, un vendeur en électronique, peut en témoigner. A-Train, le héros à la super vitesse, a en effet réduit sa fiancée en charpie après lui avoir foncé dessus. Il est alors recruté par Billy Butcher, un homme violent qui lui révèle la vérité derrière ces surhommes malfaisants. Butcher forme sa propre équipe, The Boys, pour traquer et abattre un à un ces dangers en collant.

C’est Karl Urban qui tient le rôle du chef de bande de ces humains mécontents. Jack Quaid y interprète Hughie. La distribution de la série compte aussi Anthony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Karen Fukuhara ou encore Laz Alonso.

ATTENTION, la suite de l'article contient des spoilers concernant la première saison.

Branchie par la loi

La série The Boys est une des plus irrévérencieuses de l'époque, prenant le contre-pied de tous les concepts super-héroïques moraux et bienveillants chers à Marvel. Ici, dès que l'on gratte un peu, on s'aperçoit qu'ils sont tous un peu pourris de l'intérieur. C'est par exemple le cas de The Deep, héros aquatique qui peut parler aux animaux marins et dont les branchies lui permettent de respirer sous l'eau. Cet Aquaman dégénéré a deux scènes très marquantes dans la première saison. Deux passages qui se répondent et qui montrent toute la force d'écriture de cette série. Personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir, et chaque personnage a droit à une éclaircie dans son ciel menaçant.

Alors qu'il accueille Starlight, une nouvelle recrue aussi puissante qu'innocente, The Deep lui fait comprendre que pour être bien intégrée dans le groupe des Seven, elle va devoir lui offrir des faveurs sexuelles. Bien qu'elle refuse, le prédateur la force et on comprend en une fraction de seconde qu'il y a quelque chose de pourri au royaume du Homelander. La jeune femme va alors trouver la force de l'accuser ouvertement à la télévision, ce qui a pour conséquences directes que le héros marin soit renvoyé. Il se retrouve alors exilé au fin fond de l'Ohio où il va vivre une scène dans laquelle il aura à son tour le rôle de la victime. Alors qu'il s’apprête à avoir des relations sexuelles avec une femme très entreprenante, il lui dévoile les branchies qu'il a sur son thorax.

La femme glisse alors ses doigts dedans. Bien qu'il lui demande d'arrêter, elle continue encore et encore. Une scène qui met le spectateur dans une situation plus qu'inconfortable. Est-ce qu'il n'a que ce qu'il mérite ou doit-on le plaindre ? S'il y a une réponse à cette question, elle se situe probablement quelque part au milieu.

Chace hors de sa cage

Si la scène est étrange à regarder, elle le fut encore plus à tourner pour Chace Crawford. Dans un chat vidéo de Variety Actors on Actors en compagnie de Penn Badgley (son ancienne co-star de Gossip Girl), l'acteur a confié combien la scène des branchies l'avait littéralement rendu malade. Il révèle qu'il n'y avait aucune image de synthèse et que tout était fait avec des prothèses. Son torse a été reproduit à l'identique, jusque dans la disposition de ses poils. Il s'est donc retrouvé allongé avec ses faux branchies et un homme est derrière lui à pomper de l'air pour les faire bouger. Rajoutez à cela la présence du réalisateur au-dessus de lui, et l'acteur se retrouve rapidement avec la nausée.

Bon, la série n'est quand même pas qu'une succession de scènes malsaines et a offert à The Deep une des séquences les plus drôles de la saison 1. Se trouvant soudainement une conscience, il va dans un parc aquatique et libère un dauphin. S'en suit un moment surréaliste de dialogues entre le héros et l'animal. Irrésistible, tout autant que le show.

Les saisons 1 et 2 (en partie) de The Boys sont disponibles et à découvrir d'urgence sur Amazon Prime Video.