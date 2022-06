The Boys : comment Charlize Theron a accepté de faire un caméo dans la saison 3 ?

Le début de la saison 3 de "The Boys" a été marquée par le caméo surprenant de Charlize Theron. Si l'actrice a accepté de participer au show, c'est grâce à une seule personne : Seth Rogen.

Un début marquant pour The Boys saison 3

La saison 3 de The Boys est enfin disponible sur Amazon Prime Video. Les fans de la série auront dû attendre deux ans pour retrouver les horribles super-héros de l'entreprise Vought. Des personnages qui se montrent héroïques en public mais qui sont en réalité de vraies pourritures pour la plupart. Egoïstes, violents, pervers et sans moral. Un comportement qu'auront essayé de mettre en lumière Butcher et Hughie. Mais les débuts de la saison 3 ont montré que la société Vought savait comment faire avaler n'importe quoi au public.

The Boys ©Amazon Prime Video

Au début du premier épisode, on voit par exemple Homelander se faire passer pour une victime de Stormfront. Dans la version officielle, il serait simplement tombé amoureux de la mauvaise personne avant de se rendre compte de ses vraies intentions. Si vous avez vu la saison 2, vous savez bien que les choses ne se sont pas vraiment déroulées comme cela. C'est néanmoins la version vendue avec le film Dawn of the Seven qui ouvre le premier épisode de cette saison 3 de The Boys.

Ce caméo inattendu de Charlize Theron

Outre le plaisir de retrouver le show sur nos écrans, la production nous a offert une petite surprise avec le caméo de Charlize Theron. La comédienne, qui était justement apparue quelques secondes à la fin de Doctor Strange 2, a une fois de plus enfilé un costume de super-héroïne. Elle joue ainsi Stormfront dans le film Dawn of the Seven. Il est amusant et étonnant de voir l'actrice se prêter à un tel exercice. D'autant que son apparition est très courte.

Mais si ce caméo a été possible, c'est grâce à Seth Rogen, Rappelons que ce dernier est producteur exécutif de The Boys et avait partagé l'affiche avec Charlize Theron dans la comédie Séduis-moi si tu peux !. L'acteur a alors été déterminant pour la faire venir, elle, ainsi que les autres caméos de la série, comme l'expliquait récemment Eric Kripke à Decider.

Nous avons eu Charlize de la même manière que nous avons eu la plupart de nos caméos. En suivant un processus rigoureux qui se résumerait à : n'importe qui qui répond aux appels de Seth Rogen. Elle était adorable, géniale et hilarante, et elle a accepté de le faire. En vrai je me suis senti mal parce qu'elle disait : "Ok je vais passer et faire un caméo rapide. Ca prendra quoi, quelques heures ?" Et finalement on se retrouve à avoir un costume créé pour elle, qu'elle doit porter juste pour venir une journée entière. J'espère que Seth lui a offert un cadeau de remerciement vraiment cher parce qu'on lui est très redevable pour son aide.

On dit donc merci à Seth Rogen pour ces quelques secondes marquantes de The Boys. Retrouvez la scène ci-dessous :